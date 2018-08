Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Pereira Coutinho pedem explicações à mesa da AL sobre Taipa e Cardinal

Três deputados do hemiciclo querem explicações por parte da mesa da Assembleia Legislativa sobre a não renovação do contrato dos juristas portugueses Paulo Cardinal e Paulo Taipa. Sulu Sou, José Pereira Coutinho e Ng Kuok Cheong consideram que o processo foi “pouco transparente”

Joana Figueira

José Pereira Coutinho, Ng Kuok Cheong e Sulu Sou criticaram ontem a decisão da Assembleia Legislativa (AL) de não renovar os contratos dos juristas portugueses Paulo Cardinal e Paulo Taipa. Os três deputados declararam-se “chocados” e dizem lamentar a situação. “Instamos a mesa [da AL], que é dirigida pelo presidente da AL, [Ho Iat Seng], a explicar as razões que levaram a que os dois veteranos tenham sido dispensados, os procedimentos pelos quais a decisão é tomada e as pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão”, escreveram num comunicado conjunto.

Na carta, lê-se ainda que “as dispensas inesperadas” de Taipa e Cardinal “são completamente o oposto do objectivo de melhoria do trabalho da AL”. Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho declarou que “nos últimos cerca de 13 anos de trabalhos legislativos constantes, o que pude verificar é que são, de facto, dois dos [assessores] mais experientes da Assembleia. E a experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos de trabalhos na Assembleia Legislativa dá-nos a perceber que a experiência e os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo são muito importantes para o futuro de Macau, especialmente da Assembleia Legislativa”.

Outra das críticas apresentadas pelos três deputados foi que “todo o processo é pouco transparente”. “Nem mesmo os deputados foram informados ou consultados no processo de tomada de decisão. Muitos na AL, na comunidade jurídica e na população estão profundamente preocupados e confusos”, lê-se.

Na carta enviada às redacções, Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Pereira Coutinho tecem elogios aos assessores jurídicos, afirmando que, “através de inúmeros contactos no passado, a vários níveis, sentimos que os dois assessores fizeram inúmeras contribuições na discussão jurídica, fornecendo à AL diferentes opiniões e interacções pluralistas”. Acrescentam ainda que, “como muitos outros consultores jurídicos, usaram o seu entendimento da lei para implementar os valores da Lei Básica e de vários documentos jurídicos”.

“Não é só uma perda para a Assembleia Legislativa, mas é uma perda muito maior para a RAEM. Acho que esse despedimento, que eu classifico de despedimento, vai contra aquilo que o Chefe do Executivo tem muitas vezes referido de tentar atrair talentos. Esses dois juristas são talentos da Assembleia Legislativa e, sendo assim, não se percebe muito bem e nunca ouvi eu, e os meus colegas, falar de qualquer restruturação ou reorganização do pessoal da Assembleia Legislativa, pelo que acho que se trata de um argumento injustificável”, disse José Pereira Coutinho a este jornal.

O Plataforma avançou no Sábado que os assessores jurídicos Paulo Cardinal e Paulo Taipa não terão os seus contratos renovados este ano, e a Rádio Macau confirmou que a data de saída dos dois juristas portugueses será no dia 31 de Dezembro deste ano.

Ao PONTO FINAL, Cardinal, que chegou a Macau há mais de 28 anos e integrou a equipa jurídica do hemiciclo anos depois, declarou-se de “consciência tranquila” quanto ao cumprimento dos seus deveres e funções. Paulo Taipa iniciou funções na AL em Novembro de 2011, quatro anos após ter chegado ao território. Com a saída dos dois assessores, restam quatro juristas portugueses na AL.