Renovação urbana: Proprietários vão poder optar por subsídio ou troca de fracções

O Governo vai dar a escolher aos proprietários cujas casas forem demolidas no âmbito da renovação urbana entre um subsídio ou troca de fracções. A segunda opção destina-se também aos promitentes-compradores, à semelhança dos lesados do Pearl Horizon, que ficaram sem as suas casas na sequência da Lei de Terras.

Catarina Vila Nova

Os proprietários cujas casas forem demolidas no âmbito da renovação urbana vão poder optar por um subsídio para a aquisição de uma nova fracção ou pelo mecanismo de “permuta de habitações”. A medida foi ontem apresentada pelo Governo e insere-se na consulta pública sobre o Regime Jurídico da Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana, lançada hoje e que se prolonga até 20 de Setembro. Também os promitentes-compradores que tenham ficado sem as suas casas na sequência da declaração de caducidade de terrenos vão poder requerer a aquisição de habitações para troca, cenário onde estão incluídos os lesados do Pearl Horizon.

No regime jurídico ontem apresentado o Governo sugere que, como medida de compensação e alojamento, seja atribuído um subsídio aos proprietários afectados pela reconstrução de edifícios. Lam Chi Lon, adjunto do comissário contra a corrupção, explicou que as compensações serão definidas no Regime Jurídico da Renovação Urbana. “Se um prédio, por causa da renovação urbana, for demolido, então os proprietários vão ser compensados e, na compensação, serve de referência o preço do edifício demolido para fazer o cálculo”, adiantou. Por outro lado, acrescentou Lam, se o Governo tiver recursos habitacionais disponíveis, estes proprietários vão poder adquirir estas fracções para troca, sendo que o valor será definido de acordo com o preço de mercado. “São duas vertentes e duas escolhas”, afirmou.

No mecanismo de troca de fracções os proprietários podem regressar ao local original após a conclusão da reconstrução do edifício. No entanto, o Governo não exclui a possibilidade de não ser possível o regresso ao local de origem nos casos em que, por exemplo, o terreno seja utilizado para construção de instalações públicas. Li Canfeng, director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), explicou que, na maior parte dos casos, após a demolição de edifícios, a intenção do Governo é construir um prédio com mais fracções habitacionais. Nestes casos, acrescentou o dirigente, existe a possibilidade das novas habitações terem uma área entre 20 a 30% menor do que a original. Assim, o Governo propõe que, no mecanismo de troca de habitações, sejam disponibilizadas fracções com uma área semelhante à das originais.

No que diz respeito ao alojamento temporário, o Governo propõe que os proprietários qualificados que tenham sido afectados pela reconstrução ou demolição dos edifícios no processo de renovação urbana possam optar pelo pedido de arrendamento de habitação para alojamento temporário ou pela aquisição de habitação para troca. Tanto a renda da habitação para alojamento temporário como o preço da venda da habitação para troca terão por referência os preços do mercado e serão fixados por despacho do Chefe do Executivo.

Para além dos proprietários afectados pela renovação urbana, também os promitentes-compradores de fracções autónomas de um edifício para fins habitacionais em construção num terreno cuja concessão tenha caducado vão poder requerer a aquisição de habitações para troca. Aqui estão incluídos os lesados do Pearl Horizon, explicou Lam Chi Lon, rejeitando a ideia que este regime jurídico sirva para “beneficiar” estes proprietários. Ainda assim, Lam Chi Long assumiu que existe uma “grande diferença” entre os preços pagos pelos promitentes-compradores à Polytex e as fracções para troca. “Se adoptarmos o preço do mercado actual e depois vendermos essas habitações para troca aos proprietários do Pearl Horizon, eu creio que muitas pessoas não têm capacidade de suportar esse preço”, considerou.

A secretária para a Administração e Justiça havia já anunciado, em Maio último, que o terreno onde estava a ser construído o Pearl Horizon teria como finalidade um plano de alojamento temporário, do qual seriam desafectadas algumas fracções para serem adquiridas pelos promitentes-compradores. Ontem, Li Canfeng confirmou que o Governo está a ponderar outros lotes para a construção de fracções de alojamento provisório, sem avançar quais nem o número total de unidades que estão previstas serem construídas. “Ainda não temos muitos terrenos que podemos aproveitar para esse fim mas, no futuro, iremos recuperar mais terrenos com condições adequadas que serão ponderados para fazer a construção [de fracções de alojamento provisório]”, disse o director das Obras Públicas.