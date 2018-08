Insuficiência nos órgãos na origem da morte de galgo do Canídromo

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) comunicou ontem a morte de um dos 532 galgos que permanecem nas instalações do Canídromo. De acordo com o organismo, o animal, com 13 anos, “tinha uma doença degenerativa nas articulações resultado da sua idade avançada, a qual afectava o seu estado de saúde”. Após diagnóstico dos veterinários, “verificou-se que o galgo faleceu devido à insuficiência nos órgãos e a sua morte é natural”, pode ler-se na nota emitida pelo organismo, que disse tratar-se do galgo mais velho do Canídromo e já ter notificado Yat Yuen. O organismo reiterou ainda que actualmente “há mais de 30 galgos sujeitos a tratamento médico, sofrendo a maioria deles de doenças no periodontal, de doenças de pele e de artrite, estando as causas destas doenças relacionadas sobretudo com as lesões anteriores, a gestão de alimentação e factores genéticos”. O IACM assinalou que “os trabalhadores na área de saúde têm prestado tratamento atempadamente aos cães, sendo a maioria deles saudáveis”, suspeitando contudo que “um deles tenha um tumor maligno”. O mesmo animal “não apresenta um estado estável de saúde, estando sujeito ao tratamento no Canil Municipal. Apesar de estar presentemente a ser tratado, o estado de saúde deste galgo continua a piorar devido à anemia, à leucocitose e à perda de peso”, esclarece o organismo.

