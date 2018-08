Governo quer melhorar sistema de fornecimento de energia em caso de desastres

O Governo anunciou que está a proceder a medidas para melhorar a rede de fornecimento de energia eléctrica durante catástrofes naturais, garantindo um abastecimento de electricidade estável. O objectivo é elevar o grau de fidelidade do fornecimento de energia proveniente do exterior, aumentar a capacidade local de produção de energia e melhorar as instalações eléctricas nas zonas baixas.

Segundo Lei Chu San, técnico superior assessor do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, o Governo pediu à “China Southern Power Grid” (CSPG) que assegure um abastecimento estável de energia a Macau para elevar o grau de fidelidade do fornecimento de energia vinda do exterior. Nesse sentido, a empresa deverá iniciar a construção de mais uma subestação de 500 kV, passando de duas a três, e o circuito eléctrico de 220 kV entre Fenghuang, Zhuhai e Macau, efectuado actualmente através de cabo aéreo, deverá passar para cabo subterrâneo. O técnico acrescentou que o fornecimento de energia será também garantido pelas estações dos territórios vizinhos, no sentido de reduzir o risco de corte de electricidade em caso de desastres.

Lei Chu San disse ainda que o Governo exigiu à Companhia de Electricidade de Macau (CEM) o planeamento de medidas no âmbito da prevenção e controlo de catástrofes, designadamente o aperfeiçoamento das instalações eléctricas nas zonas baixas da cidade. Assim, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético vai supervisionar a construção das novas unidades de geração de turbinas a gás, no sentido de elevar a capacidade local de produção de energia eléctrica. O Executivo diz estar também a promover os trabalhos da construção da terceira interligação de 220kV, formando assim uma rede eléctrica do Sul, Centro e Norte, a fim de aumentar a estabilidade e fidelidade do fornecimento de energia do continente para o território.