Despesas dos visitantes aumentaram 20%

A despesa total dos turistas em Macau aumentou, no segundo trimestre deste ano, 20% face ao mesmo período do ano passado. O valor total gasto pelos visitantes foi de 16,50 mil milhões de patacas, indicam os Serviços de Estatística e Censos. Em comparação com o primeiro trimestre, registou-se um ligeiro aumento de 0,5%.

Entre Abril e Junho deste ano, a despesa per capita dos visitantes foi de 1.996 patacas, registando um aumento anual de 11,6% e uma subida de 3,9% comparativamente com o trimestre anterior. De todos os visitantes, aqueles que gastaram mais em Macau foram os provenientes do interior da China, com uma despesa per capita de 2.367 patacas, mais 9,5% do que no ano passado. Os visitantes de Singapura gastaram, em média, 1.704 patacas, os japoneses gastaram 1.681 patacas e os provenientes de Taiwan deixaram em Macau, em média por pessoa, 1.510 patacas. Os visitantes da Austrália gastaram per capita 1.461 patacas, os norte-americanos gastaram 1.284 patacas e os britânicos 1.187.

Neste segundo trimestre, os visitantes gastaram dinheiro essencialmente em compras (46,3%), no alojamento (27,8%) e em alimentação (18,7%). Per capita, os turistas gastaram 924 patacas em compras, um aumento de 20,2% face ao ano passado. Do valor gasto em compras, a maior fatia foi despendida em produtos cosméticos e perfumes, 287 patacas, registando um aumento de 50,2% face ao que foi gasto neste tipo de produtos no ano anterior.

Neste inquérito às despesas dos visitantes, os Serviços de Estatística e Censos analisaram também o grau de satisfação dos turistas. Relativamente aos visitantes dos estabelecimentos de jogo, a satisfação diminuiu 0,2% face ao primeiro trimestre. Em sentido contrário, o grau de satisfação dos visitantes em relação aos serviços dos hotéis aumentou 87,8%, relativamente à higiene ambiental aumentou 84,7%, no que diz respeito aos serviços de lojas aumentou 80% e, sobre os transportes públicos, o grau de satisfação aumentou 71,6%.