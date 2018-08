Candidaturas para a ópera “A Alma de Macau” terminam na próxima semana

As inscrições do público para participar na ópera cantonense “A Alma de Macau”, com a Companhia de Teatro de Foshan, terminam na próxima segunda-feira, dia 27 de Agosto. Os seleccionados vão actuar no XXX Festival de Artes de Macau (FAM), que terá lugar entre o final de Abril e Maio de 2019.

O Instituto Cultural (IC) encomendou à Companhia de Teatro de Foshan uma adaptação da ópera original de Pequim “A Alma de Macau”, numa produção com o mesmo nome, a propósito do 20.º aniversário da transferência de soberania de Macau para a China e da 30.ª edição do FAM.

A história da ópera “A Alma de Macau” remonta a 1849, quando o então Governador, João Ferreira do Amaral, procurou ocupar toda a península de Macau com o pretexto de reparação das ruas, o que deu azo ao nascimento de um movimento denominado “sonho chinês”, que foi acompanhado por um movimento de resistência da população de Macau liderada pelo camponês Shen Zhiliang, que deu a sua vida para proteger os seus camaradas.

Esta produção conquistou o “Prémio de Excelência para Ópera”, atribuído pelo II Festival de Artes e Cultura da Província de Jiangsu e foi também distinguida com o “Projecto de Palco de Excelência de Jiangsu 2016”, o Prémio de Obra de Excelência em Ópera no âmbito da 10.ª edição do Prémio de Melhor Trabalho de Jiangsu.

Os candidatos devem ser residentes de Macau, ser fluentes em língua chinesa, ter experiência de actuação em palco de ópera cantonense ou formação básica em artes marciais, de acordo com as necessidades de alguns papéis, informa o IC. O lote de seleccionados será revelado no dia 23 de Setembro. O IC convida os actores de ópera cantonense locais a candidatarem-se para participarem neste espectáculo até às 17h45 do dia 27 de Agosto.