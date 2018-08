Aos 93 anos, calou-se a primeira voz do fado em Macau

O Albergue SCM e a Associação dos Macaenses juntaram-se para organizar um serão de partilha de memórias, vivências e testemunhos para lembrar Rubye de Senna Fernandes, que ficou conhecida por alguns como a fadista de Macau.

Joana Figueira

Não se pretendia uma carga fúnebre, mas a evocação de memórias para homenagear uma figura da cidade que, apesar de não se considerar fadista, foi a primeira voz a cantar o fado em Macau. Rubye de Senna Fernandes, que nasceu em Macau no ano de 1925, faleceu no passado dia 6, em Portugal, e foi ontem homenageada no Albergue SCM. A iniciativa partiu do arquitecto Carlos Marreiros, que desafiou a Associação dos Macaenses para a co-organização do encontro.

“Foi uma pessoa bastante popular na sociedade macaense e na sociedade portuguesa em geral. Uma pessoa exuberante, muito rica nos convívios, uma pessoa com uma personalidade invulgar, que causou bastante sensação desde que voltou [a Macau] já nos anos de 1950. Durante esses anos em que esteve em Macau nunca passou despercebida”, contou ao PONTO FINAL Miguel de Senna Fernandes.

Rubye, descendente do conde Bernardino de Senna Fernandes, rumou a Portugal aos nove anos de idade, onde concluiu o curso de Ensino Primário na Escola Normal de Coimbra, em 1946. Seguiu-se o regresso a Macau na década de 1950, a partir de então desempenhando cargos como professora e directora de escolas do território. Chegou mesmo a ser condecorada com a Medalha da Ordem de Instrução Pública, tanto em Macau como em Portugal.

“Pessoa muito alegre, com humor, divertida, extrovertida, bondosa, generosa, sensível e amiga dos seus amigos”, descreve a irmã Arlette de Senna Fernandes, assumindo ainda que “tinha uma grande paixão pela música” e que “foi auto-didacta a tocar viola”.

“Cantava todo o género de ritmos musicais acompanhada da sua viola: canções do folclore português, canções americanas, brasileiras, sul-americanas, chinesas e macaenses, inclusivamente em patuá. Dedicou-se também a cantar o fado e era sempre solicitada para actuar em eventos que ocorriam em Macau, divulgando essa sua faceta de fadista”, conta ainda Arlette, numa nota enviada ao familiar Miguel de Senna Fernandes.

Já escreviam Rigoberto Rosário Jr. e Cecília Jorge, em 1998, na Revista Macau, que “num panorama bem variado de gostos por música ligeira, clássica, corais, rock e a música de dança das bandas nos hotéis, começou a ouvir-se então a voz talentosa da primeira fadista macaense”.

Para Miguel de Senna Fernandes, Rubye foi a figura da popularização do estilo musical português. “O fado nunca foi uma coisa de ‘top’ na sociedade macaense, que é muito mais inclinada à música norte-americana ou latino-americana; os macaenses eram fãs incondicionais desse tipo de música. Ela, naturalmente, vinha de Portugal, vinha com outras ideias e manifestava-as nas festas em que participava”.

O gosto pela música corria no sangue. Com os irmãos Nuno e Alberto de Senna Fernandes, fundadores de uma das clássicas bandas de Macau, os “The Rockers”, partilhou o palco por mais do que uma vez. Em Coimbra, quando era estudante, formou um dueto com a irmã Ondina de Senna Fernandes. Os quatro acabaram ainda por se juntar a estudantes ultramarinos, cantando em inglês em espectáculos de beneficência promovidos por Bissaya Barreto. Rubye, representação do encontro entre dois lugares tão distantes, “tinha umas mãos de artista”, recorda a sua irmã.