Volume de negócios aumenta para 47% dos proprietários da área da restauração

O número de proprietários da área da restauração cujo volume de negócios aumentou no mês de Junho face ao ano passado é de 47%, indica o inquérito à restauração e ao comércio a retalho referente ao mês de Junho da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Em comparação com o mês de Maio, este número aumentou 6%. Já 65% dos proprietários de restaurantes chineses tiveram acréscimos no volume de negócios comparativamente com o ano passado. No caso dos proprietários de restaurantes ocidentais, a percentagem é de 37%. Já 26% dos proprietários entrevistados confessam que viram o volume de negócios decrescer comparativamente com o ano passado. Relativamente a Maio, esta proporção desceu 3%.

Quanto ao comércio a retalho, o inquérito da DSEC indica que, no mês de Junho, 66% dos retalhistas entrevistados revelaram que tiveram aumentos no volume de negócios em termos homólogos. Esta percentagem diminuiu dois pontos face ao mês de Maio. Em Junho, o destaque vai para os vendedores de automóveis, já que 89% revelaram aumentos no volume de negócios, mais 33% do que em Maio. Contudo, os supermercados e os retalhistas de produtos cosméticos e de higiene registaram descidas de 22% face a Maio. No total, 18% dos retalhistas entrevistados revelaram decréscimos no volume de negócios.

Quanto às expectativas para o mês de Julho, 22% dos retalhistas previram aumentos no volume de negócios para o Verão, mais 1% comparativamente com o que era previsto para o mês de Junho. Já 23% acreditavam que iam ter diminuições homólogas no volume de negócios no mês de Julho, mais 5% face ao que era previsto para Junho.