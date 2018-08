Taekwondo: Liu Qing cai nos quartos-de-final

A atleta de Macau Liu Qing, que se encontra na Indonésia a disputar os Jogos Asiáticos, perdeu ontem nos quartos-de-final de taekwondo, na categoria de menos de 67 kg, frente a Nigora Tursunkulova, do Uzbequistão.

A jovem atleta da RAEM, de 25 anos, havia conseguido passar a fase anterior, derrotando Shaleha Yusuf, da Indonésia, por um total de 25 -21, mas acabou por ser superiorizada na ronda seguinte pela atleta do Uzbequistão. A medalha de ouro foi conquistada por Al Sadeq Julyana, da Jordânia, que venceu na final Kim Jandi, da Coreia do Sul.

No wushu feminino, nas vertentes de Taijiquan e Taijijian, a atleta de Macau Pui Kei Ho ficou no 14º lugar, num total de 16 atletas, numa competição que foi ganha por Lindswell, de Singapura. Uen Ying, de Hong Kong, ficou com a medalha de prata, enquanto Agatha Chrystenzen, das Filipinas, fechou o pódio, com a medalha de bronze.

Na competição masculina, Kai Wa Kan, da RAEM, foi derrotado por Goshun Shen, da China continental, na vertente de sanda para atletas com menos de 56 kg.

No ranking das medalhas, a China continua na frente, com 35, seguindo-se Japão e Coreia do Sul, respectivamente, com 30 e 23 conquistas.

P.A.S.