Preconceito afasta mulheres das ciências

Macau tem a percentagem mais baixa de mulheres a estudar ciência, tecnologia, engenharia e matemática entre 67 territórios. Embora as jovens tenham interesse nestas áreas, normalmente vence a pressão dos pais, que têm receio de ver as filhas em profissões consideradas masculinas.

Vítor Quintã

As três jovens debruçam-se sobre uma garrafa de plástico a que colaram rodas feitas de tampas, com palhinhas a servir de eixos. Este carro movido a elástico parece uma brincadeira de crianças, mas para estas estudantes, que em breve completam o liceu, está muito mais em jogo. Afinal, a competição de carros-modelo marca o final do Campo de Verão de Tecnologia de Transporte organizado pela Universidade de Macau (UMAC). “O ano passado deixámos os estudantes usar células solares, mas este ano decidimos deixá-los construir o carro de raiz para os estimular”, explica Lo Kin Ho, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UMAC.

Após três dias passados a explorar o Departamento de Engenharia Electromecânica, do laboratório automóvel às impressoras a três dimensões, uma das jovens não tem dúvidas: “Sempre gostei de ciência e quero mesmo estudar engenharia no futuro”. As colegas acenam com a cabeça. Olhando em volta é possível que cerca de metade dos 24 estudantes que se inscreveram neste campo de Verão sejam mulheres. Será Macau uma excepção à regra que dita que os cursos de engenharia são um feudo masculino?

Lo Kin Ho lamenta não ser esse o caso. “Normalmente temos muitas miúdas que se inscrevem nos campos de Verão, mas depois quando chega a hora de se candidatarem à universidade, poucas o fazem”. O problema é crónico, confirma Ivy Wong Po Kee, a única mulher entre os organizadores do campo. Nada a que não esteja habituada. Ivy fez todo o seu percurso na UMAC, de estudante de licenciatura a assistente do Departamento de Engenharia, e confirma que “há 10 homens por cada mulher a estudar nesta área”.

Preconceito contra as ciências

Mas o problema não afecta apenas os engenheiros. Segundo um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, divulgado em Outubro passado, Macau tem a percentagem mais baixa de mulheres a frequentar cursos superiores de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, conhecidos em inglês pela sigla STEM, entre 67 países e territórios, apenas 12,4 por cento.

A investigadora biomédica Joana Rosário, que partiu de Macau em 1972, diz que a questão já vem de longe. “Na cultura chinesa dessa altura havia muito a diferenciação entre o que é próprio para um rapaz e o que é próprio para uma rapariga”, lembra a macaense. Apesar de ter feito toda a carreira nos Estados Unidos, a neurologista acredita que “hoje, provavelmente, da parte da maioria da população de Macau, que é chinesa, deve continuar a haver alguma influência do que é considerado apropriado”.

Agnes Lam confirma que “há um certo tipo de preconceito” que os cursos STEM são “demasiado difíceis” para as jovens em termos intelectuais. “Às vezes mesmo as próprias raparigas acreditam que esta área é para homens”, lamenta a professora da UMAC, que acrescenta que os pais temem ainda a exigência física deste tipo de trabalho. “Muitos dos pais querem que as raparigas estejam sempre bonitas e, como tal, que trabalhem num sítio que tenha ar condicionado”, explica a investigadora, que fez vários estudos sobre a condição da mulher na RAEM. “Entrevistei até algumas mulheres de sucesso no negócio da construção e elas disseram-me: ‘Trabalhar no estaleiro de obra é demasiado calor. Não quero que a minha filha faça este trabalho’”, recorda a também deputada.

Emprego estável

Lo Kin Ho conhece os preconceitos e diz que o Campo de Verão foi também pensado para acabar com a imagem da engenharia como algo sujo, que exige suor e capacidade física. “Há muitos empregos em engenharia que não envolvem trabalho de campo, mas sim investigação num laboratório confortável e com ar condicionado”, sublinha o docente.

Joana Rosário culpa a “insularidade” de Macau que, diz a investigadora, faz com que os residentes tenham um horizonte relativamente limitado no que toca a perspectivas de futuro. “As pessoas nem sequer se apercebem das carreiras que existem hoje, continuam a pensar que o engenheiro é para construir casas, quando há já montanhas de engenharias que não têm nada a ver com isso”, afirma a neurologista.

E longe de ser uma escolha arriscada, a engenharia electromecânica é actualmente uma excelente saída profissional em Macau, defende Lo Kin Ho. Basta espreitar da janela do campus da UMAC para ver os empreendimentos de jogo que ocupam o Cotai. “Todos eles têm instalações electromecânicas, a começar pelos elevadores, que precisam de manutenção”, explica o engenheiro. Pode não dar rios de dinheiro, mas garante um emprego estável, diz Lo. Talvez seja mesmo essa a melhor forma de promover os cursos STEM, acredita Joana Rosário. “As pessoas de Macau têm já um nível de vida elevado e por isso acomodam-se, não procuram coisas diferentes”, lamenta a investigadora.

Nascer torto

O alegado desinteresse das mulheres pelos cursos STEM é também um sintoma de uma doença bem mais enraizada, diz Agnes Lam. “Alguns pais pensam mesmo que, se a minha filha seguir esta área e mais tarde se tornar engenheira e trabalhar num sector mais masculino, vai ser muito difícil para ela arranjar um marido”, afirma a académica. “Eles acreditam que todos os homens querem é mulheres que tenham empregos mais femininos, como por exemplo enfermeiras”, acrescenta a antiga jornalista.

Joana Rosário ainda se recorda da surpresa que lhe causou a reacção dos colegas quando voltou a Macau por volta da Revolução de 25 de Abril, após estudar Medicina em Portugal. “Lembro-me perfeitamente que o pessoal do hospital andava todo espantado e intrigado pelo facto de eu ser médica e estar em cirurgia”, recorda a neurologista. Agnes Lam acredita que “talvez a situação seja agora melhor do que nos anos 80 ou 90, mas é ainda um obstáculo”.

A deputada falou ao PONTO FINAL no intervalo de uma sessão plenária da Assembleia Legislativa, onde é uma de seis mulheres, sendo que cinco foram eleitas de forma directa. Ao contrário do seu antecessor Edmund Ho Hau Wah, o actual Chefe do Executivo, Chui Sai On, não escolheu qualquer mulher entre os deputados nomeados, nem em 2013 nem no ano passado. Não admira que, “num estudo de opinião que fiz em 2010, pelo menos 30 por cento das mulheres acreditassem que os assuntos sociais e políticos são um trabalho masculino”, diz Agnes Lam.

A académica culpa sobretudo o sistema de ensino: “Quando os estudantes viam ilustrações nos livros, os homens eram sempre bombeiros, engenheiros, doutores, enquanto as mulheres eram enfermeiras”. Ainda assim, sublinha a professora da UMAC, o Governo tem, “nos últimos dois a três anos”, tentado fazer algo para inverter a situação, nomeadamente através da publicação de novos livros escolares “onde os homens podem ser enfermeiros e as mulheres engenheiras”.

Hoje em dia, lamenta Agnes Lam, “muito poucos pais deixariam as filhas inscrever-se em actividades relacionadas com a ciência, eles querem é que elas façam ballet ou aprendam piano”. Mas, acrescenta a investigadora, “se começarmos pela educação desde pequenos, se não os deixarmos herdar todo o tipo de preconceito quanto aos papéis de género, então talvez as coisas possam mudar”.