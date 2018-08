“Os nadadores-salvadores salvam vidas, e quem nos salva?”

Vinte e quatro nadadores-salvadores que trabalham para a Surf Hong deram conta do tratamento injusto e a longo prazo que têm vindo a receber da empresa, incluindo horas de trabalho excessivamente longas, a ausência de férias estatutárias anuais pagas e seguro de acidentes de trabalho. Para além disso, denunciaram ainda o facto de nunca terem visto os seus próprios contratos de trabalho e serem forçados a assinar acordos para “voluntariamente” trabalhar horas extra.

Stacey Qiao

Numa conferência de imprensa realizada na sede da Associação Nova Macau durante a tarde de ontem, 24 nadadores-salvadores que trabalham para a Surf Hong em várias piscinas públicas revelaram o terrível de tratamento que têm vindo a receber durante mais de uma década. Com o apoio do deputado Sulu Sou, expressaram a sua vontade para obter uma compensação da empresa, incluindo pagamentos de feriados e horas extras, mudar esta prática no futuro e ter a promessa do empregador de não os dispensar por retaliação.

“O Governo disse que o encerramento da piscina Dr. Sun Yat-Sen e da piscina de Cheoc Van na passada sexta-feira se deve à falta de recursos humanos, mas isso é apenas uma pequena parte da verdade”, disse Sulu Sou no início da conferência de imprensa. “O que eles estão relutantes em revelar é que, durante um longo período de tempo, os nadadores-salvadores foram tratados injustamente pela empresa Surf Hong, e que agora eles estão a exigir mudanças”.

O deputado disse aos jornalistas que recebeu o pedido de ajuda dos nadadores-salvadores na noite de sexta-feira, no mesmo dia em que apresentaram uma queixa na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e se encontraram com o representante da empresa. “Eles encontraram-se hoje novamente com o filho de Wong Heng, proprietário da empresa, na DSAL, e vieram posteriormente para cá. Mas em ambas as reuniões, o representante da empresa disse que não estava muito ciente da situação e precisava verificar documentos relevantes antes de tomar uma decisão. O problema permanece sem solução”, disse Sou, antes de detalhar o tratamento injusto da empresa aos seus funcionários e questionar o papel do Governo.

Trabalhar até 18 horas e meia por dia e sem um único dia de folga desde 15 de Março

Embora a Lei de Relações do Trabalho estipule que um empregado deve receber pelo menos 12 horas de descanso por dia, a realidade é que a maioria dos nadadores-salvadores trabalha entre 13 e 18 horas e meia diárias. “Oito ou nove pessoas são solicitadas a permanecer nas piscinas após o trabalho para fazer a limpeza e guardar as salas das máquinas. Eles trabalham basicamente 24 horas por dia, mas o tempo extra não é contado como horas de trabalho”, acrescentou Sou. O deputado revelou que a empresa tem dois cartões de hora para cada nadador-salvador, um acompanhando o tempo de trabalho real e outro fingindo um turno de oito horas para a inspecção das autoridades do Governo. Geralmente, são os líderes do grupo que são designados para fabricar os registos.

“Eu trabalho das 5h às 23h todos os dias”, disse um dos nadadores-salvadores, acrescentando que também tem de fazer a limpeza, arranjos e às vezes ensinar natação. O dia de folga estatutário por semana também não é encontrado em lado nenhum. “Eles não tiraram um único dia de folga desde que a temporada de natação deste ano começou em 15 de Março”, disse o deputado. “Como é que os nadadores-salvadores, sobrecarregados e desgastados, podem garantir a segurança das pessoas?”, questionou.

Os nadadores-salvadores também não têm folgas remuneradas anuais de seis dias. Um nadador-salvador, de nome Feng, disse que nunca tirou nenhum dia nos oito anos que trabalha para a Surf Hong.

“Fiquei ferido ao salvar uma criança, mas a empresa não teve piedade”

Outra grande preocupação prende-se com o seguro de saúde e acidentes de trabalho, que o empregador alega ter comprado para os trabalhadores mas que nunca foi confirmado. Na realidade, os nadadores-salvadores não terão recebido a cobertura do seguro, nem a licença médica foi alguma vez paga.

Um nadador-salvador residente local identificado como Chan recordou um incidente em 2016, quando se lesionou nos ligamentos ao salvar uma criança que estava a afogar-se na praia de Hác-Sá. “A empresa não mostrou piedade. Só me deram algumas horas de licença não remunerada para ir a uma clínica no dia seguinte e exigiram que eu retomasse o trabalho imediatamente depois. E eu próprio paguei o médico”, disse Chan.

Sem ver os contratos e “forçado a trabalhar voluntariamente fora de horas”

Os nadadores-salvadores, a maioria dos quais oriundos do continente e empregados através de agências de trabalho, revelaram que nunca viram seus contratos de trabalho, que deveriam ser assinados em duas cópias, com um deles a ficar na sua posse e outro com a empresa. São obrigados a assinar os seus nomes em documentos com o conteúdo coberto ou datas em falta, ou simplesmente em branco, que são posteriormente preenchidos e usados como prova de que eles “voluntariamente” concordam em trabalhar horas extras. “Com esses documentos, o empregador poderia pagar apenas 1,2 vezes o salário normal como pagamento de horas extras em vez de 1,5 vezes”, explicou Sou.

Feng recorda-se de ter sido convidado a assinar o seu nome numa pilha de papéis em branco em 2016, que mais tarde foram transformados em dezenas de contratos mensais para trabalhar horas extra de 2010 a 2016. “Também tive que assinar alguns documentos para os próximos anos”, acrescentou Feng. E se alguém se recusar a assinar documentos desconhecidos? Sou respondeu: “São imediatamente demitidos. Pelo que sabemos, pelo menos dois foram demitidos por esse motivo”.

Sulu Sou: “Eu ajudo os trabalhadores não-residentes porque, em primeiro lugar, eles são humanos”

Dos 24 queixosos, um é residente local e 23 são trabalhadores não-residentes do continente. O deputado sublinhou: “Eu não decido ajudar, ou não, as pessoas com base no seu estatuto residencial, sejam elas locais ou não locais. Eu ajudo porque eles são, em primeiro lugar, humanos. E claramente eles estão a ser tratados de uma maneira desumana e injusta”. Sulu Sou questionou ainda o papel do Executivo: “O problema não é simplesmente entre funcionários e uma empresa privada, mas também entre o Governo e um prestador de serviços”.

Os registos mostram que não é a primeira vez que o contrato do Governo com o Surf Hong é denunciado. Em 2014, o deputado Chan Meng Kam questionou a concessão do contrato de serviços pelo Governo à Surf Hong, uma empresa com historial adverso. O incidente a que Chan se referia aconteceu em 2006, quando um professor se afogou nas Piscinas do Carmo e o nadador-salvador só percebeu cinco minutos depois.

Sou pediu ao Governo que reveja sua parte nesta disputa laboral: “A empresa recebe um contrato multimilionário, mas trata os seus funcionários de uma forma terrível. O Governo está a conduzir uma supervisão eficaz? É conivente com a empresa? Com tantas horas de trabalho, como é que eles podem garantir que os nadadores-salvadores são capazes de salvar vidas em momentos críticos?”, questionou o deputado.