Mural do Hotel Estoril será conservado no Centro Juvenil do Tap Seac

O mural do antigo Hotel Estoril será conservado e irá servir de ‘background’ para um local de recreio do futuro Centro Juvenil de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas do Tap Seac, explicou ontem Chu Chan Kam, arquitecto responsável pelo projecto. Por enquanto o Governo ainda não tem qualquer estimativa quanto a uma possível data de inauguração das instalações nem do orçamento global.

Catarina Vila Nova

O Centro Juvenil de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas do Tap Seac vai preservar o mural e respeitar a actual fachada do antigo Hotel Estoril, garantiu ontem o arquitecto responsável pelo projecto, em conferência de imprensa. Chu Chan Kam, da Companhia de Arquitectura Design Chan Kam Limitada, explicou que o espaço estará dividido em cinco áreas principais – zona de actividades culturais e recreativas para jovens, sala de artes e espectáculos com 400 a 500 lugares, Conservatório de Macau, piscina aquecida e parque de estacionamento público com 900 lugares – sendo que a maior parte das instalações vai estar aberta ao público em geral. Após a conclusão do projecto de concepção e design, o Governo vai lançar um novo concurso público para a fase de construção, não havendo ainda qualquer previsão para a data de inauguração do Centro Juvenil.

No que diz respeito ao mural, da autoria do escultor italiano Oseo Acconci, Chu Chan Kam explicou que este será recuado face à sua posição actual, “para que possa disponibilizar um local de recreio e sirva para um recinto de recital”. “A pintura vai ser, no futuro, a parede de ‘background’ para este local de recital ou de recreio. Em relação à fachada, como se trata de elementos de memória colectiva, nós vamos tentar manter conforme o estilo original”, acrescentou o arquitecto. Wong Chio In, chefe da Divisão de Equipamentos Educativos da DSEJ, confirmou a intenção do Governo de conservar e manter tanto o mural como a fachada do edifício. “Estamos agora a falar com a empresa de design sobre como podemos preservar a fachada ‘in loco’”, apontou o dirigente.

Chu Chan Kam detalhou que a entrada da nova piscina – que será aquecida e com uma cobertura retráctil para poder estar aberta durante todo o ano – ficará localizada perto da entrada da Piscina do Estoril. Os pontos de entrada da zona de actividades culturais e recreativas para jovens e da sala de artes e espectáculos vão encontrar-se virados para a Praça do Tap Seac, enquanto que a entrada para o Conservatório irá fazer-se pela Rua da Vitória. O arquitecto explicou que as diferentes entradas das várias instalações têm por objectivo reduzir o fluxo de pessoas durante as horas de pico de entrada e saída das escolas, avançando que serão instalados acessos sem barreiras para ligar a Avenida Sidónio Pais e a Rua da Vitória. Ademais, o ateliê sugere que seja construída uma passagem inferior na parte subterrânea da Praça do Tap Seac.

Após a celebração do contrato, a Companhia de Arquitectura Design Chan Kam terá 233 dias para concluir o projecto – pelo qual irá receber 49,8 milhões de patacas – não havendo ainda uma data para a assinatura devido aos “muitos procedimentos administrativos” que ainda é preciso resolver, explicou Wong Chio In. Caso o ateliê não cumpra o prazo estipulado, uma das sanções passa pela cessação do contrato. Concluída a fase de design e concepção, será realizado um novo concurso público para a construção do edifício e só nessa altura é que o Governo terá uma estimativa para a conclusão de todo o projecto e seu orçamento global.