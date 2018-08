Leong Sun Iok sugere que Governo aproveite novas concessões de autocarros para melhorar o serviço

O deputado Leong Sun Iok instou o Governo a evitar uma renovação provisória apressada das concessões no futuro, e a aproveitar a formulação das novas concessões de autocarros como uma oportunidade para aumentar a qualidade do serviço e oferecer um melhor tratamento dos funcionários.

Stacey Qiao

Numa interpelação escrita, o deputado Leong Sun Iok questionou a falha do Governo em criar novas concessões de autocarros atempadamente e instou o Executivo a dizer que medidas serão tomadas para evitar problemas semelhantes no futuro, e como é que a qualidade dos serviços de autocarros pode ser melhorada através das novas concessões. Leong Sun Iok questionou ainda o mecanismo de avaliação da qualidade e linhas orientadoras de operação seguras nas novas concessões do serviço de autocarros.

O deputado levantou dúvidas quanto à renovação provisória de 15 meses das concessões de autocarros e exigiu ao Governo que implemente melhorias. “Os dirigentes responsáveis recusaram-se a divulgar quaisquer detalhes da renovação, dizendo apenas que ‘não conseguiram fazê-lo’ e ‘precisam de mais tempo’, o que levanta dúvidas profundas”. Como uma questão que diz respeito ao dia-a-dia das pessoas, a importância do serviço de autocarros públicos é sublinhada por Leong, “Actualmente, o fluxo de passageiros dos autocarros é de quase 600 mil por dia e o Governo disponibiliza mais de mil milhões de patacas por ano. A forma como os fundos públicos podem ser utilizados de forma apropriada para alcançar um alto grau de eficácia é uma grande preocupação da sociedade”.

“Para assegurar que as novas concessões de autocarros satisfazem as expectativas do público, vai o Governo divulgar mais informação durante a negociação para incorporar as ideias e sugestões das pessoas?”, questionou Leong, sugerindo ao Governo que optimize o processo de consulta, divulgação e tomada de decisões na atribuição e renovação das concessões, para evitar “agir primeiro e reportar depois”, uma vez que muitas pessoas se queixaram da renovação provisória desta vez.

Leong sustentou que o Governo deve aproveitar as novas concessões como uma oportunidade para melhorar os serviços, no sentido de melhorar o sistema de turnos e de criar mais instalações. “Vai o Governo estabelecer horários de autocarros flexíveis e aumentar o número de turnos durante as horas de ponta ou de grandes eventos para melhorar a eficácia do serviço? Que instalações de apoio vão ser disponibilizadas, por exemplo, salas comuns e áreas de refeição para os funcionários nos terminais de autocarros, casas-de-banho, abrigos de chuva nas paragens, etc.?”.

Leong sugeriu ao Governo que introduza provisões nas novas concessões para melhorar continuamente o tratamento dos condutores de autocarros e outros funcionários, incluindo tempo suficiente de descanso e um bom ambiente de trabalho. O deputado também acredita que uma segurança sistemática deve ser implementada. “Que mecanismo de avaliação da qualidade e linhas orientadores de operação de segurança vai o Governo implementar nas novas concessões do serviço de autocarros?”, questionou.