Lei Chan U pede ajuste do salário mínimo para trabalhadores de limpeza e segurança

O deputado Lei Chan U alertou, em interpelação remetida ao Executivo, para o facto do salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e segurança ter permanecido o mesmo em três anos, apesar da revisão anual exigida na lei do salário mínimo para trabalhadores de limpeza e segurança na actividade de administração predial, promulgada em 2015. O deputado pediu ao Governo para concretizar as revisões e ajustes, e para tornar pública a implementação da lei.

“No passado mês de Outubro, o Governo divulgou o primeiro relatório de revisão após a entrada em vigor da lei e manteve o salário mínimo em 30 patacas por hora, 240 patacas por dia e 6.240 patacas por mês, dizendo que a indústria ainda precisava de tempo para se adaptar”, recordou Lei. “Mas passaram-se três anos desde que a lei foi introduzida e o salário mínimo nunca foi ajustado. Como é que o Governo está a planear cumprir a lei e realizar revisões e ajustes do salário mínimo anualmente?”, questionou o deputado.

Para que a implementação corra bem, Lei Chan U sugere que o Governo divulgue o trabalho de preparação para as revisões e o mecanismo de ajuste detalhado do salário mínimo. “O Governo vai formular um mecanismo de ajuste científico e razoável após discussão?”, perguntou.

O deputado exigiu ainda que o Executivo divulgue a implementação da lei ao longo dos últimos três anos: “As autoridades receberam alguma reclamação sobre a violação da lei? Ao lidar com essas reclamações, houve algum caso em que os direitos e interesses de um funcionário foram prejudicados devido à falta de instrumento legal? Que lições retirou o Governo? A lei manifestou o objectivo pretendido?”, questionou Lei Chan U. S.Q.