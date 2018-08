Feira do Carmo acolhe Festival de Cultura e Música do Japão

Entre os dias 22 e 23 de Setembro, a cultura e a música japonesa vão estar em destaque na Taipa. Com a cultura nipónica a influenciar cada vez mais os habitantes e turistas de Macau, o festival pretende propiciar uma maior aproximação social e económica entre as duas regiões. No evento será possível experimentar a gastronomia japonesa, ouvir a sua música e praticar artes marciais nipónicas.

No final de Setembro, Macau e o Japão vão estar mais próximos no Festival de Cultura e Música Japonesa, que se vai realizar na Feira do Carmo, na Taipa. O festival pretende dar a conhecer a herança cultural do Japão na música, na gastronomia e nas artes em geral. A organização considera que a cultura japonesa tem exercido grande influência em Macau e, por isso, espera que o festival traga um grande número de visitantes à Taipa, reforçando as relações entre as regiões a nível social e económico. Para a organização do evento, a Associação Cultural da Vila da Taipa, além da troca cultural, os principais objectivos do Festival de Cultura e Música Japonesa prendem-se com a promoção das tradições, artes e gastronomia do Japão em Macau e criar uma nova atracção turística que apele a outros públicos locais e internacionais.

O festival tem como antecessor o festival de música do Japão, organizado entre 2005 e 2009, que em cada ano trazia mais de 50 bandas japonesas a actuar em Macau. Com o aumento do interesse pela cultura nipónica, a Associação Cultural da Vila da Taipa decidiu voltar a pegar no evento, combinando-o com outros elementos, além da música, como a gastronomia, as performances artísticas, artes marciais e até a caligrafia.

Para provar, ouvir e experimentar

O festival vai contar com oito bancas ‘gourmet’ para promover a gastronomia japonesa, incluindo pratos típicos, sobremesas e produtos embalados, como café, chá e outras bebidas. Durante o fim-de-semana, o evento terá também uma componente musical, com bandas japonesas e de Macau a fazerem actuações ao vivo. Do lado japonês, os convidados são o guitarrista Hitoshi, a cantora Inamine Yukino, Tatsuya Iju, a banda FutarimeNoGiant e ainda os FUNKIST. Macau apresenta-se com as bandas Singlepathmacau e Pyjamars.

As artes marciais nipónicas também vão ter lugar no festival, com performances de Iaido Enbu e de Jodo Enbu. Vai acontecer ainda uma demonstração dos movimentos do grupo de karaté de Macau Obukan, com a apresentação de uma ‘kata’. Este grupo local é a única associação a representar a Federação de Shotokan Karate-do em Macau.

Os visitantes poderão ainda experimentar fazer um Yukata, tipo tradicional de kimono japonês que é usado apenas em festivais e celebrações. Os funcionários desta banca vão ajudar os visitantes, adultos e crianças a executar um Yukata e a usá-lo. Possível será ainda escrever orações e desejos em ‘ema’, o material tradicional de escrita nos templos. Os visitantes vão poder escrever orações relativamente aos estudos, saúde, trabalho, família, amor e outros temas, e colocá-las na parede dos desejos. Os visitantes poderão também treinar a caligrafia ao estilo japonês com a ajuda de um instrutor. O ‘cosplay’, representação de personagens de banda-desenhada japonesa, também vai estar presente, com algumas personagens em interacção com o público. O Festival de Cultura e Música do Japão acontece entre os dias 22 e 23 de Setembro, na Feira do Carmo, na Taipa. Todas as actividades acontecem entre as 12 e as 19 horas.