APIM avança com acusação contra educadora e directora do Costa Nunes

Fotografia: Eduardo Martins

A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) decidiu acusar a directora e a educadora do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, na sequência do inquérito interno na instituição. Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, não quis revelar o teor das acusações, mas disse esperar ter todo o processo concluído até Dezembro.

Catarina Vila Nova

Concluído o inquérito interno no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, a entidade tutelar decidiu avançar com uma acusação contra a directora da instituição e a educadora da turma onde alegadamente aconteceram abusos sexuais. A informação foi confirmada ao PONTO FINAL por Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), que explicou que o leque sancionatório vai desde a advertência à rescisão do contrato. Agora terá início a fase de defesa da educadora e da directora, sendo que Senna Fernandes espera ter todo o processo concluído até Dezembro.

Segundo explicou Miguel de Senna Fernandes, a educadora, que se encontra suspensa desde Maio, irá continuar afastada do infantário até ao término do processo. Já Marisa Peixoto, directora da instituição, uma vez que nunca foi suspensa das suas funções, irá continuar a trabalhar, pelo menos até à conclusão do processo. Para ambas, a sanção aplicada pode ir desde uma advertência até à rescisão do contrato, no entanto, o presidente da APIM assume que ambas se encontram em “situações diferentes”. “São situações diferentes, e a acusação vai variar tendo em conta esta diferença de situações”, explicou. “Há um leque sancionatório que vai desde a advertência até o mais grave que é o despedimento. Agora depende muito do que a defesa vai dizer. Temos de estudar isso e depois decidir sobre a sanção que, para nós, mais se ajusta à situação em causa”, acrescentou Senna Fernandes, sem avançar com o teor das acusações.

Uma vez que a APIM espera ter o processo concluído até Dezembro e, até lá, a educadora continuará suspensa, Miguel de Senna Fernandes revelou já ter encontrado uma substituta. “As crianças não podem estar prejudicadas neste compasso de espera e os pais são absolutamente alheios a um processo que é interno”, afirmou. O arranque do ano lectivo está marcado para 6 de Setembro, com Marisa Peixoto na direcção da instituição, e o presidente da APIM garante que está tudo preparado para um início de aulas “com toda a regularidade, como acontece todos os anos”.

Miguel de Senna Fernandes confirmou também que a APIM já pagou a multa aplicada pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e decidiu não interpor recurso da decisão. Recorde-se que o organismo decidiu aplicar uma multa de 12 mil patacas por ter concluído que, tanto a directora como o pessoal docente do Costa Nunes, violaram a lei no caso de alegados abusos sexuais. Ontem, o responsável explicou que, ainda que a entidade tutelar da escola não tenha ficado conformada com as conclusões da DSEJ, decidiu não interpor recurso “para bem do jardim-de-infância”. “Achámos que não valia a pena complicar mais a situação”, afirmou Senna Fernandes.