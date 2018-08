Transacção de imóveis em queda no segundo trimestre do ano

No segundo trimestre de 2018 foram transaccionados menos 25,5% de fracções autónomas e lugares de estacionamento do que no trimestre anterior. Entre Abril e Junho foram transaccionados, com base no imposto de selo cobrado, 4.100 imóveis, informam os Serviços de Estatística e Censos. Estas transacções tiveram um valor total de 24,79 mil milhões de patacas, registando um decréscimo de 24,4% face ao período entre Janeiro e Março deste ano.

Durante este segundo trimestre transaccionaram-se 496 fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção pelo valor de 4,68 mil milhões de patacas e foram transaccionadas também 2.560 fracções autónomas habitacionais de edifícios contruídos por 14,58 mil milhões de patacas.

As fracções autónomas habitacionais em edifícios em construção foram vendidas, em média, por metro quadrado, por 153.044 patacas. Já as fracções em edifícios construídos foram negociadas por 98.134 patacas em média. Um aumento trimestral de 11% e 5%, respectivamente. O preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais globais ficou-se nas 107.571 patacas, menos 4,2% relativamente ao trimestre anterior.

Entre Abril e Junho foram assinados 3.349 contratos de compra e venda, menos 5,4% do que no trimestre anterior, e 3.428 contratos de crédito hipotecário, com um salto de 76,3% face ao último trimestre.

Relativamente à construção privada, no final de Junho havia 21.190 fracções autónomas habitacionais em fase de projecto, outras 8.860 estavam já em construção e 1.148 estavam a ser vistoriadas. No final de Junho existiam 607 fracções autónomas habitacionais com autorização de execução emitida, com uma área total de construção de 47 mil metros quadrados, e outras 1.004 fracções autónomas habitacionais com licença de utilização emitida, que tinham uma área total de construção de 118 mil metros quadrados.