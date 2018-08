Petição para acabar com plástico descartável já reuniu mais de 1.600 assinaturas

A circular desde quinta-feira à noite, uma petição online criada por um grupo de cidadãos para banir o plástico descartável em Macau já reuniu mais de 1.600 assinaturas. Ao PONTO FINAL, Annie Lao explicou que o objectivo é pedir ao Governo para acabar com a utilização de plástico de utilização única, através da imposição de taxas ou multas.

Catarina Vila Nova

Para Annie Lao foi um artigo publicado na National Geographic sobre a poluição gerada pelo plástico a nível global que lhe abriu os olhos para a crise ambiental e a impulsionou para o activismo ecológico. Com um grupo de cinco pessoas, a jovem, que trabalha como produtora de conteúdos para um casino, lançou, na passada quinta-feira, uma petição endereçada ao secretário para os Transportes e Obras Públicas e ao director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). A eles já se juntaram mais de 1.600 pessoas, que assinaram a petição onde é pedido ao Governo que adopte medidas imediatas e concretas para reduzir a utilização de plástico na cidade.

“O Governo tem um papel muito importante e deve tomar uma acção imediata para banir ou, pelo menos, impor uma taxa no plástico de utilização única”, afirmou Annie Lao, em declarações ao PONTO FINAL. “A educação pública também é muito importante porque nós estamos tão habituados ao uso diário do plástico e as pessoas precisam de encontrar as alternativas que já existem”, acrescentou a activista, apontando como exemplo os matérias biodegradáveis. A intenção da DSPA de taxar os sacos de plástico foi anunciada em 2015 tendo sido lançada uma consulta pública no mesmo ano. Desde então não houve mais avanços nesse sentido, apesar do consenso obtido junto dos cidadãos.

Para além das taxas, os peticionários pedem ao Executivo para ir mais longe e multar os estabelecimentos que continuem a utilizar plástico de utilização única. “O Governo também deve impor regras e multas para o uso de plástico descartável. É importante que as empresas, os restaurantes, os cafés, as lojas e os supermercados assumam a responsabilidade social que têm”, pode ler-se na petição. “O Governo precisa de encorajar as pessoas, especialmente os negócios a retalho locais, a utilizar materiais reutilizáveis e biodegradáveis”, acrescenta Annie Lao, que é também a responsável pela página de Facebook “Macau Sustain Tips”.

Na petição é citado o Relatório do Estado do Ambiente, recentemente divulgado pela DSPA, que demonstra uma tendência crescente da quantidade de resíduos sólidos produzidos na cidade na última década. Os peticionários dizem estar “chocados” com a quantidade de lixo gerado em Macau ‘per capita’ no ano passado – 2,16 quilos – quando comparada com outras cidades vizinhas. O grupo aponta como exemplos Singapura (1,49 quilos), Hong Kong (1,41 quilos), Pequim (1,10 quilos), Cantão (0,98 quilos) e Xangai (0,71 quilos), cidades que têm uma população bastante superior à de Macau. “Apesar de Macau ter uma população menor em comparação com as regiões vizinhas, ficamos chocados ao saber que estamos a criar mais resíduos sólidos do que as outras regiões”, apontam.

A petição encontra-se disponível no site change.org desde quinta-feira à noite e, desde então, já reuniu mais de 1.600 assinaturas. Para Annie Lao, a forte adesão demonstra uma vontade de mudança por parte dos cidadãos. “As pessoas assinaram a petição porque estão mesmo preocupadas com o desperdício do plástico na cidade e querem que o Governo faça alguma coisa”, afirmou. Por enquanto, não existe nenhum objectivo quanto ao número de assinaturas que o grupo espera reunir, mas a carta irá permanecer online durante uma ou duas semanas antes de ser entregue na Sede do Governo.