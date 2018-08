Juristas Taipa e Cardinal cessam funções na AL no final do ano

Os assessores jurídicos da Assembleia Legislativa (AL) Paulo Cardinal e Paulo Taipa não terão os seus contratos renovados este ano, noticiou o Plataforma. A confirmação da data de saída dos dois juristas foi avançada pela Rádio Macau, que apontou 31 de Dezembro como o último dia de trabalho de ambos. Em declarações ao PONTO FINAL, Paulo Cardinal afirmou estar “plenamente tranquilo”. “Estou de consciência tranquila quanto ao cumprimento dos meus deveres e funções”, declarou o jurista, que trabalha para a AL há mais de 26 anos.

Segundo escreveu o Plataforma, Paulo Cardinal revelou ter recebido uma carta, na última terça-feira, a confirmar que o seu contrato não seria renovado, sem ser explicada a decisão. “Foi uma decisão inesperada e o que posso dizer é que estou de consciência tranquila quanto ao cumprimento dos meus deveres e funções”, disse o assessor-coordenador. O mesmo jornal acrescenta que ao jurista foi posteriormente dito que a razão da não renovação prendeu-se com “uma vaga ideia” de reorganização dos quadros de assessoria jurídica da AL.

A Rádio Macau acrescenta que a carta, com data da última terça-feira, expressa elogios ao trabalho dos dois juristas e confirma que não é avançada qualquer explicação. De acordo com a emissora, na passada quarta, durante uma reunião com o presidente e vice-presidente da AL, Taipa e Cardinal foram informados que o motivo da não renovação dos seus contratos está relacionado com a intenção de renovação e rejuvenescimento dos quadros da assessoria jurídica da AL. Em declarações à Rádio Macau, Taipa afirmou que durante a reunião com Ho Iat Seng e Chui Sai Cheong não lhes foi apontada nenhuma falta profissional nem inimizade de nenhuma natureza.

Durante um debate por ocasião dos 25º aniversário da promulgação da Lei Básica, em Março último, Paulo Cardinal afirmou que o diploma tem sido alvo de ataques e violações. “É importante constatar que tem havido violações à Lei Básica, que tem havido deturpações do princípio do alto grau de autonomia, deturpações ao nível dos direitos fundamentais”, declarou, na altura, o jurista.

Paulo Cardinal chegou a Macau há mais de 28 anos, tendo integrado a equipa jurídica do hemiciclo depois anos depois. Paulo Taipa iniciou funções na AL a 1 de Novembro de 2011, quatros anos após ter chegado a Macau. Com a saída de Paulo Cardinal e de Paulo Taipa, ambos assessores-coordenadores da AL, o mais elevado cargo de assessoria da Assembleia, restam quatro juristas portugueses na AL: Pedro Sena, Luís Pessanha, Sílvia Barradas e Delfim D’Aguiar. A equipa jurídica do hemiciclo é actualmente constituída por cerca de 25 profissionais. C.V.N.