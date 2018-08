Governo revoga 275 leis e decretos-leis da administração portuguesa

O Conselho Executivo apresentou uma proposta de lei que revoga, no ordenamento jurídico da RAEM, 275 leis e decretos-leis publicados pela administração portuguesa, entre 1988 e 19 de Dezembro de 1999. “Estes diplomas já não têm razão de existir e já deixaram de ser aplicados”, afirmou o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, em conferência de imprensa. Esta proposta de lei vem confirmar “a situação de não vigência de 275 leis e decretos-leis, publicados entre 1988 e 19 de dezembro de 1999 e que foram ‘revogados tacitamente’ ou ‘caducados'”, acrescentou.

O diploma revoga também “expressamente oito leis e decretos-leis que estão desactualizados”, indicou, sem mais pormenores. Leong Heng Teng lembrou que em 2017 foi apresentado um diploma semelhante que determinou a não vigência de 472 leis e decretos-leis publicados entre 1976 e 1987, “revogados tacitamente” ou “caducados”. Sete decretos-leis publicados no mesmo período foram expressamente revogados por não terem razão de existir. “Trata-se de simplicar o sistema normativo vigente. Com esta proposta de lei pode dizer-se que foi cumprida a primeira fase e se entra na segunda fase do processo”, explicou o responsável. Entre as leis que têm vindo a ser revogadas, Leong Heng Teng referiu os diplomas relativos ao orçamento, ou ao estatuto dos deputados: “Estão ultrapassados e deixaram de estar vigentes”.

O Conselho Executivo apresentou também a proposta de lei que define o sistema de operação do metro ligeiro, bem como o regime de inspecção de acidentes e incidentes e responsabilidade criminal da futura operadora, entre outros. O diploma estabelece que a inspecção é da competência da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), uma vez que a futura “companhia do metro vai substituir o Gabinete para as Infraestruturas de Transportes (GIT)”, disse.

Em relação à responsabilidade criminal da operadora, a proposta de lei define as normas criminais relativamente à “captura do comboio, atentado à segurança da operação, à condução ou operação perigosa, ao lançamento de projéctil contra o comboio e à abstenção de funções no sistema de transporte de metro ligeiro”. “O metro não tem condutor, depende do centro de controlo e da pessoa que controla. Se não cumprir a sua parte afetará gravemente a segurança”, situação punível com pena de prisão de até um ano e multa de 120 dias no máximo, afirmou. Agência Lusa