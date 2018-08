Classe médica recusa comentar declarações da DSEJ por temer represálias

Vários psicólogos, psiquiatras e pediatras, tanto do sector privado como do público, contactados pelo PONTO FINAL, recusaram comentar as declarações de Leong Vai Kei, vice-directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) – que se referiu à homossexualidade como uma doença -, por temerem represálias do Governo. O organismo procurou justificar as declarações da dirigente como erros de tradução.

Catarina Vila Nova

Desde quinta-feira que o PONTO FINAL tem tentado contactar psicólogos, psiquiatras e pediatras, tanto do sector privado como do público, que recusaram comentar as declarações da vice-directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), que se referiu à homossexualidade como uma patologia. As várias pessoas contactadas por este jornal alegaram temer represálias por parte do Governo, e um clínico vinculado ao sector público afirmou mesmo estar proibido de prestar declarações à imprensa por ordens expressas do director dos Serviços de Saúde. Entretanto a DSEJ emitiu dois comunicados na sequência das notícias publicadas na sexta-feira, procurando justificar as declarações da dirigente como erros de tradução.

Na última quinta-feira, Leong Vai Kei, vice-directora da DSEJ, afirmou que “se [um aluno] tiver indícios sobre esta homossexualidade, nós encaminhamos este caso para outras autoridades competentes”, esclarecendo estar a referir-se a “um médico ou um psicólogo para fazer uma exame clínico”. Apesar da homossexualidade ter sido desclassificada como uma doença pela Organização Mundial de Saúde em 1990 e da indignação que a notícia gerou junto da sociedade, nenhum clínico ou psicólogo contactado pelo PONTO FINAL aceitou comentar as declarações da dirigente, nem sob anonimato. Um médico, vinculado ao sector público, assumiu que os funcionários dos Serviços de Saúde estão proibidos pelo próprio director, Lei Chin Ion, de prestar declarações aos jornalistas. Um psicólogo, do sector privado, afirmou não querer “fechar portas”, pelo que se recusou a prestar declarações.

Num comunicado ontem emitido, a DSEJ alega que as notícias divulgadas na passada sexta-feira apresentam “diferenças de conteúdo” face ao que foi dito por Leong Vai Kei. O organismo adianta que a dirigente afirmou, “claramente”, que se um aluno solicitar aconselhamento por causa da sua orientação sexual ser-lhe-á prestado apoio pelo agente de aconselhamento escolar, e que se for necessária ajuda que ultrapasse o âmbito da DSEJ o aluno será encaminhado para “profissionais dessas áreas”.

Saliente-se que as declarações de Leong Vai Kei, proferidas na última quinta-feira, prolongaram-se ao longo de 43 minutos. Durante todo o tempo em que foram prestadas declarações, a vice-directora manteve sempre o mesmo discurso, repetindo várias vezes os mesmos argumentos e a tradutora não demonstrou sinais de hesitação nem levantou dúvidas aos jornalistas presentes.

A DSEJ acrescenta que, até ao momento, nunca foi realizado o “encaminhamento de quaisquer alunos que apresentassem dúvidas sobre a sua orientação sexual para quaisquer instituições médicas”. No entanto, na passada quinta-feira, quando questionada sobre o porquê da DSEJ entender que os alunos homossexuais precisam de apoio clínico, Leong Vai Kei respondeu que “a educação só ensina e vai prevenir; quanto ao tratamento, não é da nossa competência”. No mesmo dia, em declarações ao PONTO FINAL, Anthony Lam, presidente da Associação Arco-Íris, revelou ter conhecimento de 10 casos, ocorridos ao longo dos últimos cinco anos, de alunos homossexuais cuja orientação sexual foi alvo de uma tentativa de “conversão” por parte de conselheiros escolares.

No mesmo comunicado a DSEJ reitera um argumento já apresentado por Leong Vai Kei na semana passada, ou seja, que os alunos podem sentir-se “confusos” por terem relações de amizade próximas com outras crianças do mesmo sexo. “Alguns alunos, durante o seu crescimento, podem sentir-se confusos e, também, pressionados pelo ambiente que os rodeia por causa do seu sexo ou da sua identidade de género”, disse a DSEJ. Já a vice-directora do organismo havia afirmado que os alunos não têm capacidade de discernir a sua identidade sexual. “Quem é que pode dizer que ele é realmente homossexual ou não? Não é a DSEJ nem é o próprio aluno”, afirmou, na altura, Leong Vai Kei.