Bailado contemporâneo, nas celebrações do Festival da Lua

O Instituto Cultural (IC) vai apresentar o bailado “Noite de Luar de Haojiang – Regatas de Barco-Dragão” nos dias 20 e 21 de Setembro, pelas 20 horas, no Venetian Theatre. Este espectáculo, que tem como objectivo celebrar o Festival da Lua, passa-se na década de 1930 na antiga cidade de Shawan, em Guangdong, e usa elementos artísticos da dança contemporânea para interpretar uma história “lendária” de hostilidades entre nações e de famílias destruídas, que tem como base os “He Shi Sanjie”, músicos de Guangdong, e o Teatro de Danças e Cantares de Cantão. “Graciosos e animados segmentos de dança, que combinam dança chinesa com dança contemporânea, expressam uma história comovente de um musical clássico e o seu significado profundo e narram, através da dança, histórias da música e da vida”, descreve o IC, em comunicado.

O bailado “Regatas de Barco-Dragão” subiu ao palco em mais de 20 cidades, como Guangzhou, Shenzhen, Pequim, Tianjin, Hangzhou, Nanchang, Nanning, Haikou, Urumqi, Hong Kong e Nova Iorque, e recebeu o Prémio de Obra de Excelência no âmbito da 14.ª edição do Prémio de Melhor Trabalho, o 15.º Prémio Wenhua e o Prémio de Obra de Excelência na 12.ª Edição do Festival de Artes da Província de Guangdong.

O espectáculo, organizado conjuntamente pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Cultura e Turismo da RPC e pelo Instituto Cultural, conta com o apoio do Ministério da Cultura e Turismo da RPC, da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, e ainda com a co-organização do Departamento Cultural da Província de Guangdong. Os bilhetes para o “Noite de Luar de Haojiang – Regatas de Barco-Dragão” já estão à venda na Bilheteira Online de Macau, os preços variam entre as 100 e as 200 patacas.