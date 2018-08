Atleta de Macau falha pódio por duas décimas

O atleta de Macau, Chi Kuan Song, ficou ontem na quarta posição na prova de wushu, vertente de Changquan, nos Jogos Asiáticos que arrancaram este fim-de-semana na Indonésia.

O atleta da China continental, Peiyuan Sun, conquistou a medalha de ouro, com a pontuação de 9,75, seguindo-se Edgar Marvelo, da Indonésia, com 9,72, e Tsai Tsemin, de Taiwan, a fechar o pódio, com 9,70. O atleta da RAEM, por sua vez, ficou em quarto, com 9,68 pontos.

Ainda no wushu, mas na vertente de Sanda, o atleta de Macau Kan Kai Wa venceu o adversário Goh Jason, de Singapura, por 2-0, e avançou para a próxima fase.

No computo geral, em termos de medalhados, a China segue na frente, com um total de 16 medalhas, seguindo-se o Japão, com 14, e a Coreia do Sul, com 11.