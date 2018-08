Vida mais fácil para chineses de Macau no continente

A partir do próximo mês os residentes de Macau que vivem no continente poderão pedir um novo cartão que lhes permite beneficiar da segurança social e um fundo de previdência para habitação. Mas as medidas anunciadas ontem pelo Conselho de Estado apenas abrangem cidadãos chineses.

Vítor Quintã

O Gabinete de Comunicação do Conselho de Estado chinês anunciou ontem a criação de um cartão de autorização de residência na China continental para os residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan. O novo regulamento, que vai ainda ser formalmente aprovado pelo Conselho de Estado, entra em vigor a 1 de Setembro. O documento vai facilitar em muito a vida de quem estuda, trabalha ou tem negócios no interior da China, prometem as autoridades. No entanto, tal como com outras medidas anteriormente anunciadas, o cartão só estará ao alcance de quem, além de residente de Macau, for cidadão chinês.

Shi Jun, vice-ministro chinês da Segurança Pública, disse numa conferência de imprensa que, entre outros benefícios, os residentes de Macau poderão beneficiar do regime de segurança social e de um fundo de previdência para habitação. O novo cartão oferece ainda acesso “aos mesmos serviços e instalações públicas que os residentes do continente”, como por exemplo cuidados de saúde, escolas e apoio judiciário.

Actualmente a maioria dos residentes da RAEM utiliza no interior da China o “salvo-conduto concedido aos residentes de Hong Kong e Macau para entrada e saída do continente”, conhecido como “cartão de regresso ao continente”. Mas Shi Jun reconheceu que o documento tem os seus inconvenientes. Isto porque coloca logo à partida restrições a tarefas do quotidiano, como por exemplo comprar através da Internet viagens de comboio e avião e levantar os bilhetes ou reservar um quarto de hotel.

Pelo contrário, o novo cartão poderá ser utilizado em terminais electrónicos situados em estações de comboios, aeroportos e bancos, mesmo para abrir uma conta bancária, entre outras operações, sublinhou Shi Jun. Enquanto o actual salvo-conduto é apenas um documento de viagem, o novo cartão vai, “pela primeira vez”, incluir um número que será facilmente reconhecível pela rede interna da Administração chinesa, acrescentou Huang Liuquan. O vice-director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado garantiu que o Governo Central não vai ficar por aqui. Haverá mais medidas, “uma atrás da outra”, sendo que algumas poderão ser testadas primeiro na zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, prometeu o dirigente.

Residentes, mas pouco

O novo documento só vai estar disponível para “compatriotas” de Macau que sejam também cidadãos chineses e conseguirem provar que vivem no interior da China há mais de seis meses, por estarem a estudar ou com um emprego e residência “estáveis”. Os interessados terão de se deslocar em pessoa a um dos locais de inscrição no continente, ainda por definir, sendo que o processo deverá demorar cerca de 20 dias úteis. Huang Liuquan garantiu que os preparativos para a utilização deste cartão estão a decorrer em todas as províncias, regiões autónomas e municipalidades da China.

Shi Jun disse acreditar que o novo cartão vai “reforçar a consciência nacional e patriotismo dos compatriotas de Hong Kong e Macau”, e permitir-lhes “partilhar a história de rejuvenescimento nacional”. De fora ficam os residentes que tenham outras nacionalidades, nomeadamente a portuguesa, incluindo os macaenses que não pediram até agora o “cartão de regresso ao continente”, por motivos identitários ou de segurança.

“Cada vez que vou à China [continental], perguntam-me sempre na fronteira porque é que ainda não pedi o cartão de regresso”, disse ao PONTO FINAL uma macaense, que pediu para não ser identificada por temer repercussões no serviço público para o qual trabalha. A funcionária, que tem nacionalidade portuguesa, garante que o novo documento não a irá fazer mudar de ideias: “Nem pensar, se me acontece alguma coisa uma pessoa não tem quem nos ajude”. Pedir o “cartão de regresso ao continente” significa aceitar ser tratado como qualquer outro cidadão chinês. Ou seja, mesmo que tenha outra nacionalidade, não pode pedir apoio à embaixada ou consulado desse país, nomeadamente em caso de detenção.