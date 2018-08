Governo investe 3,5 milhões em centros de acolhimento de emergência

O Governo investiu 3,5 milhões nos 16 centros de acolhimento de emergência criados na sequência do tufão Hato. A informação foi ontem avançada por Hon Wai, vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), durante uma visita ao centro localizado no Pavilhão Polidesportivo Tap Seac. Em declarações aos jornalistas, o dirigente explicou que só em situação de ‘storm surge’ é que as instalações estarão abertas, e anunciou que o IAS está criar uma plataforma para dar a conhecer à população que instituições de serviços sociais estão abertas durante catástrofes.

A plataforma, explicou Hon Wai, destina-se a informar os cidadãos quais institutos de serviços sociais estão abertos ou encerrados em situação de catástrofe. “Assim, os residentes, na altura de tufões, podem saber, por exemplo, se algumas creches já estão encerradas e os pais não precisam de levar os filhos”, exemplificou. Por enquanto não existe ainda uma data para o lançamento desta plataforma devido ao “número elevado de informações” que nela estarão contidas. Ainda assim, o vice-presidente do IAS espera poder disponibilizar o novo serviço “muito em breve”.

Segundo avançou Hon Wai, durante o ciclone tropical Bebinca nove pessoas acorreram ao Centro de Abrigo de Vento da Ilha Verde e ao Centro de Prestação de Serviços do Instituto de Acção Social das Ilhas da Taipa e Coloane, que foram os únicos que estiveram em funcionamento durante a tempestade. O vice-presidente do IAS explicou que os novos 16 centros de acolhimento de emergência apenas entrarão em funcionamento quando for emitido o sinal laranja de ‘storm surge’. Na mesma situação o Governo vai evacuar os cidadãos que moram nas zonas baixas da cidade. C.V.N.