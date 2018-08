Governo diz-se empenhado na diversificação do turismo

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) garantiu que se irá concentrar no desenvolvimento da diversificação do sector, apostando em áreas como o turismo cultural, o turismo de festivais ou o turismo de compras. Assim, a proporção de permanência dos turistas será aumentada, refere a DST, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U.

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U, que chamou a atenção para a grande dependência de Macau dos turistas oriundos do interior da China, os Serviços de Turismo dizem estar a desenvolver trabalhos para a diversificação adequada do turismo. “Com base na optimização da estrutura de origem dos turistas, a forma de viagem será transformada e a proporção de permanência dos visitantes será aumentada”, lê-se na nota assinada pela directora da DST, Helena de Senna Fernandes. Para que tal aconteça, os Serviços de Turismo vão concentrar-se no desenvolvimento da diversificação da indústria do turismo, promovendo o turismo de lazer, o turismo cultural, o turismo comunitário, o turismo de festivais, o turismo de compras e o turismo de negócios. Através destes elementos, a DST diz esperar atrair visitantes de todas as partes do mundo e não apenas da China continental.

Em interpelação escrita, o deputado Lei Chan U começa por apresentar números e referir que os turistas em Macau nunca foram tantos. Macau recebeu, em 2017, 32,61 milhões de visitantes, sendo 22,2 milhões provenientes do interior da China, o que o deputado classifica como uma “situação embaraçosa”. “Nos últimos dez anos, os visitantes de Macau aumentaram de 22,93 milhões, em 2008, para 32,61, em 2017, e os visitantes do Interior da China aumentaram de 11,61 para 22,19 milhões, um aumento de quase o dobro”, refere Lei Chan U, acrescentando que “perante este aumento significativo dos visitantes não só globais como do Interior da China, o número de visitantes de certos mercados demonstrou uma tendência de descida”.

Citando dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o deputado diz que houve mesmo uma diminuição de turistas de 15 países ou regiões que mais visitavam Macau. Os visitantes de Hong Kong baixaram de 7,01 milhões, em 2008, para 6,16 milhões, em 2017, e os visitantes de Taiwan também diminuíram dos 1,31 milhões em 2008 para 1,06 em 2007. “O mercado turístico depende demasiado de uma só fonte de visitantes e esta situação poderá trazer muitas incertezas para o desenvolvimento da indústria do turismo”, diz o deputado.

“Esta situação demonstra que Macau ainda tem uma grande distância a percorrer para chegar à meta de “Centro Mundial de Turismo e Lazer”, sublinha Lei Chan U, questionando: “De que medidas e estratégias mais activas dispõe o Governo para a diversificação dos mercados de visitantes?”. Helena de Senna Fernandes responde que, “através de esforços prestados por diversas partes, nos últimos anos a estrutura dos visitantes tem mudado gradualmente, dos 10,60 milhões de permanência dos visitantes registados em 2008 aumentaram para 17,25 milhões em 2017, com um acréscimo de 62,6% e o número de permanência de visitantes registou nova subida histórica; a proporção de permanência de visitantes também aumentou de 46,3% em 2008 para 52,9% em 2017”.

A responsável dos Serviços de Turismo aproveita ainda para dar a conhecer todas as iniciativas que têm sido levadas a cabo para promover o turismo local: “Na sequência do sucesso da candidatura da RAEM à Rede de Cidades Criativas da UNESCO na área da gastronomia, a DST irá reforçar o intercâmbio e as cooperações em todo o mundo, tendo participado já este ano no Festival da Cidade de Gastronomia, organizado pela cidade de Parma, em Itália, e na 12.ª Reunião Anual da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, co-organizada por Cracóvia e Katowice, na Polónia”. Senna Fernandes recorda ainda os trabalhos que acompanham o slogan deste ano “2018 Ano da Gastronomia de Macau”: um roadshow em Seul, Coreia do Sul, campanhas promocionais em grande escala sob os temas “Sentir Macau” e “Gastronomia de Macau” no Myanmar, Austrália, Tailândia, EUA, Taiwan e China, aproveitamento de rulotes de cozinha e até meios publicitários com realidade virtual e realidade aumentada. A DST diz ainda que vai participar, em Setembro, no “SMOOTH Festival of Chocolate”, que se vai realizar em Sydney, na Austrália.

Além disso, Senna Fernandes acrescenta que a DST tem participado regularmente nas feiras profissionais com impacto, como feiras de turismo, exposições profissionais de restauração, cocktail de intercâmbio gastronómico e workshops de culinária nos principais mercados. “Convidamos as celebridades de todos os lados para filmagem e produção dos programas de gastronomia e de turismo, organizamos visitas de familiarização, convidamos jornalistas dos media principais e dos principais colunistas para colocar artigos sobre o turismo de Macau nas revistas e páginas de turismo online”, lê-se na mesma resposta, onde é referido também que os Serviços de Turismo “colaboram activamente com as companhias aéreas e agências de viagens de todos os mercados para lançar planos de marketing, ajudando o sector turístico”.

Helena de Senna Fernandes diz ainda esperar que a abertura da Ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau faça com que o tráfego se torne mais conveniente para continuar a desenvolver um modelo turístico de itinerário “multi-destinos” da Grande Baía de Guangdong – Hong Kong – Macau.