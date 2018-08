Ella Lei questiona frequência de renovações provisórias

A deputada Ella Lei sugeriu ao Governo a formação de um mecanismo eficaz para evitar garantir a renovação provisória dos contratos de concessão relacionados com aspectos de interesse público, instando o Executivo a acelerar a legislação relativamente aos operadores de telecomunicações.

Através de uma interpelação escrita, a deputada recordou o caso mais recente de renovação provisória feita “no último minuto” pelo Executivo. “Apenas dois dias antes de terminaram as concessões dos autocarros é que o Governo anunciou a renovação das concessões por mais 15 meses, argumentando que precisava de mais tempo para discutir os detalhes das novas concessões. Esta acção e explicação são inaceitáveis”, referiu a deputada.

Ella Lei apontou que situações semelhantes têm vindo a acontecer no território nos últimos anos, dando como exemplo os serviços de táxis e de recolha de lixo. “Os prazos de validade estão claramente estipulados no contrato, porém o Governo falha frequentemente nos planos de relicitação ou discutir a renovação com a concessionária com antecedência”, disse.

A desvantagem é aparente, considera Ella Lei: “À medida que o prazo está prestes a expirar, o poder de negociar do Governo começa também a diminuir. Tem que fazer uma renovação provisória devido à pressão do tempo, mantendo assim algumas cláusulas desactualizadas ou inadequadas que prejudicam o interesse público”.

A deputada expressou ainda a sua preocupação relativamente à Revisão Intercalar do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações, que irá expirar em 2021. “As autoridades indicaram que estão a planear promulgar a lei que regula as operadoras de telecomunicações. Se o diploma ficar concluído antes do término da concessão, não será necessário considerar a renovação”, escreveu a deputada. “Qual é o calendário da legislação? A lei pode ser feita antes do expirar da concessão, em 2021? O Governo vai preparar um plano alternativo entretanto para evitar a renovação provisória?”, questionou Ella Lei.