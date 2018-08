Agnes Lam pede melhoria na atribuição de empréstimos com fundos do Governo

Com o fracasso do Governo em recuperar um empréstimo de 212 milhões de patacas da companhia aérea falida Viva Macau, a deputada Agnes Lam pediu melhorias na aprovação de futuros empréstimos com fundos do Governo, padrões mais claros de empréstimos não-convencionais e subsídios designados para evitar a transferência de incentivos.

Stacey Qiao

Na sequência do caso Viva Macau, a deputada Agnes Lam exige que o Governo optimize a aprovação de empréstimos e o mecanismo de prestação de contas, e que seja mais cauteloso quanto à aprovação de empréstimos não-convencionais e subsídios no futuro. “Vários fundos foram criados pelo Governo da RAEM, e sua operação naturalmente deve ser regulada e supervisionada para garantir o uso adequado do dinheiro público”, escreveu a deputada. “O incidente da Viva Macau chama a atenção, mais uma vez, para a gestão financeira de Macau”, comentou.

Entre 2008 e 2009, um empréstimo de cinco prestações foi concedido pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC), tendo sido fornecidas cinco notas promissórias para as dívidas da Viva Macau. “No entanto, o público ficou surpreendido ao descobrir recentemente que as notas promissórias não eram cheques ou colaterais”, disse Lam.

O Governo explicou que a aprovação dos empréstimos era uma prática comum em tempos de grave crise económica mundial, mas a deputada tem uma opinião diferente: “Uma vista de olhos em outros casos poderia revelar que esse tipo de resgate geralmente é aplicado apenas a empresas estrategicamente importantes numa indústria ou que são ‘demasiado grandes para falhar’, como as políticas do Governo dos EUA para salvar o sector financeiro na crise das hipotecas subprime de 2008”.

A deputada questionou o plano do Governo para melhorar a aprovação de empréstimos no futuro e instou-o a estabelecer requisitos mais específicos para institucionalizar os procedimentos de financiamento e empréstimo. “O que o Governo fará para tornar a atribuição de grandes empréstimos e subsídios mais padronizada?”.

Além disso, o resgate ou a atribuição de “empréstimos de emergência” também deve ser melhorada. Lam sugeriu: “Quando o Governo concede empréstimos de emergência ou subsídios em caso de crise económica ou incidente especial, deve claramente desafiar as condições necessárias, ou seja, a empresa financiada ou subsidiada tem importância estratégica, grande escala, grande número de funcionários, forte viabilidade e capacidade de reembolso suficiente”.

A deputada concluiu sua interpelação com uma série de questões : “Que mecanismo o Governo aplicará para tornar o processo de aprovação mais rigoroso e evitar a possível transferência de interesses? Como é que o Governo vai deixar claras as condições necessárias e optimizará o mecanismo de activação dessas medidas não-convencionais? Por exemplo, será necessário o consentimento de um certo número de membros da comissão administrativa do fundo? Ou o candidato deve ser capaz de assumir todas as responsabilidades? E quanto à responsabilidade administrativa?”.