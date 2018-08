Activos internacionais do sector bancário registam aumento de 5%

Entre Abril e Junho deste ano, o total dos activos internacionais do sector bancário de Macau registou um aumento de 5% face ao trimestre anterior, atingindo agora os 1.433,6 mil milhões de patacas. Comparativamente com o mesmo período do ano passado, o total dos activos internacionais do sector bancário registou um crescimento de 17,5%, indica o relatório das estatísticas da actividade internacional do sector bancário da Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

A AMCM diz também que a quota das aplicações financeiras nos mercados internacionais, no activo total do sistema bancário, cresceu de 85,5% no final de Março de 2018 para 85,9% no final de Junho, e que as responsabilidades internacionais no passivo total do sistema bancário ascenderam dos 80,4% do final de Março aos 80,9% de Junho.

No final de Junho, a pataca ocupava uma quota de 0,8% no total do activo financeiro internacional e 1,5% do passivo, não sendo a unidade principal nas transacções bancárias internacionais. O dólar de Hong Kong tem um peso de 43,5%, o dólar americano de 43,8%, o renminbi de 8,1% e as outras moedas estrangeiras têm um peso de 3,8%.

Segundo o relatório, a actividade bancária internacional de Macau distribuiu-se principalmente pela Ásia e Europa. Até ao fim de Junho, as quotas das disponibilidades do sistema bancário de Macau no interior da China e em Hong Kong eram de 35,6% e 34,5%, respectivamente. Para Portugal e Reino Unido, estas quotas eram de 1,6% e 1,3%, respectivamente, no total de activo exterior. Quando ao passivo sobre o exterior, registaram-se quotas de 51,1% para Hong Kong e 22,2% para o interior da China. Em países de língua portuguesa, registaram-se quotas de 0,8%.