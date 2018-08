Ponte do Delta poderá levar a aumento dos preços do imobiliário, dizem analistas

Analistas ligados ao sector do imobiliário consideram que a inauguração da Ponte do Delta vai resultar num aumento dos preços das casas, devido à redução do tempo entre as duas regiões. O economista José Sales Marques contraria as afirmações e relembra os constrangimentos previstos para circular na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Catarina Vila Nova

Os preços do imobiliário em Macau podem conhecer um aumento imediatamente após a abertura da Ponte do Delta, alertaram analistas do sector num artigo ontem publicado pelo South China Morning Post. Em declarações ao PONTO FINAL, Paul Tse, presidente da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau, disse acreditar que a nova ligação entre as duas regiões pode conduzir a um “equilíbrio” entre os preços das casas nas duas cidades, resultando numa maior procura do já saturado mercado imobiliário de Macau. O economista José Sales Marques considera haver um “exagero” nas expectativas do sector e recorda as muitas restrições que existem para quem quiser circular com o seu carro na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Citado pelo South China Morning Post, Kerry Wong, director-executivo da empresa de publicidade de imobiliário REA Group, defende que a abertura da ponte vai tornar as deslocações “mais fáceis do que nunca”, pelo que antecipa uma redução da diferença dos preços dos imóveis entre as duas regiões. Segundo o mesmo jornal, Raymond Kwok, director-associado da Guo Du Real Estate, prevê que os preços dos imóveis para habitação aumentem entre 5 a 10%, enquanto que os destinados a comércio possam aumentar entre 30 a 50%. “Provavelmente vamos ver o crescimento dos preços das propriedades em Macau no próximo ano ou um mês ou dois meses após a abertura da ponte”, afirmou Kwok, citado pelo diário de Hong Kong.

Para Paul Tse, mesmo sem a Ponte do Delta, os valores do imobiliário em Macau têm uma maior tendência para aumentar quando comparados com Hong Kong. O analista justifica a afirmação ao comparar os rendimentos mensais medianos com os preços médios do metro quadrado das duas cidades. Segundo dados oficiais, as medianas dos salários nas duas regiões foram, respectivamente, de cerca de 16 mil patacas e 16 mil dólares de Hong Kong enquanto que, de acordo com o South China Morning Post, o preço por pé quadrado em Macau foi 25% mais barato do que em Hong Kong. “Se olhar para o nível de rendimento em ambos os sítios existem bons motivos para acreditar que os preços do imobiliário em Macau, mesmo sem a ponte, têm melhores perspectivas de aumentar quando comparados com Hong Kong”.

Outro motivo, explica Paul Tse, prende-se com o baixo número de fracções cuja conclusão é esperada num curto prazo que, segundo o analista, é de cerca de três mil unidades por ano. “Nos últimos anos existem muito poucas dúvidas de que todas estas unidades residenciais sejam terminadas nos próximos anos. Como resultado, existe já uma procura muito forte por propriedades habitacionais em Macau”, defende. Em contraste, continua Tse, espera-se que a oferta de fracções para habitação em Hong Kong aumente nos próximos 5 a 10 anos, em consequência das políticas implementadas pelo Governo de Carrie Lam. “É um simples equilíbrio entre a oferta e a procura. É provável que o aumento de preços residenciais em Hong Kong seja mais lento do que em Macau”, considerou.

José Sales Marques contraria as afirmações dos analistas do imobiliário ao afirmar existir um “exagero nessas expectativas”. “Os analistas que estão ligados ao imobiliário estão sempre a agitar que os preços vão aumentar para as pessoas comprarem mais rapidamente”, considerou o economista, em declarações ao PONTO FINAL. Para Sales Marques, não é provável que a abertura da infra-estrutura resulte num aumento dos preços da habitação em Macau tendo em conta os constrangimentos colocados pelos três governos quanto à circulação na ponte. “Atendendo ao facto de que há uma série de limitações na circulação na ponte, parece-me que essa probabilidade não será assim tão forte, na medida em que continua a ser mais rápido viajar de Macau para o centro de Hong Kong através de barco”, considerou o economista.

Macau vai atribuir 600 quotas para veículos particulares poderem circular na ponte, enquanto que Hong Kong poderá apenas atribuir 300. De resto, a travessia poderá fazer-se de autocarro cujo preço, foi já avançado, será de 80 dólares de Hong Kong.