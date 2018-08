Ng Kuok Cheong e Au Kam San sugerem limite na compra de unidades residenciais nos novos aterros

Os deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San apresentaram ontem um projecto de lei ao Chefe do Executivo sobre a definição do limite de compra de unidades residenciais nas Novas Zonas Urbanas, dizendo que responderia às necessidades das pessoas e garantiria o princípio “imóveis de Macau para os residentes de Macau”.

Stacey Qiao

Os deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San entregaram ontem um projecto de lei na Sede do Governo, solicitando a aprovação por escrito do Chefe Executivo para o plano de limite de compra de unidades residenciais nos novos aterros. “Quando o Governo Central aprovou o plano da RAEM para construir as Novas Zonas Urbanas de 350 hectares, disse especificamente que iria cobrir as necessidades habitacionais dos residentes de Macau”, disse Ng Kuok Cheong aos jornalistas. “É para este fim que estamos a apresentar este projecto de lei agora. A formulação de uma lei nesta fase não irá prejudicar os interesses de propriedades adquiridas e poderá fazer com que os residentes de Macau tenham uma expectativa razoável”.

De acordo com o projecto de lei, apenas um residente permanente da RAEM, que não tenha mais do que uma unidade residencial cá, seria elegível para comprar uma unidade residencial nas Novas Zonas Urbanas. “Eu mencionei isso ao Chefe do Executivo muitas vezes”, disse Ng. “Além das 28 mil unidades habitacionais planeadas, haverá também 20 mil unidades residenciais nas Novas Zonas Urbanas. Combinados, serão responsáveis por 20% de todas as unidades residenciais de Macau. Sugerimos que o Governo crie um mecanismo de acção prolongada na Zona através da legislação”.

“Se o plano for legislado, ele pode efectivamente evitar a especulação dos imóveis por capital estrangeiro, bem como o açambarcamento por parte dos residentes locais. A política também se aplica ao mercado secundário, incluindo a venda de unidades habitacionais económicas após o período de restrição ”, explicou Ng.

Os deputados citaram a prática da “imóveis de Hong Kong para residentes de Hong Kong” como referência. “A escala era muito pequena em Hong Kong. Para Macau, isso fará uma diferença muito maior. Com o limite de compras, as Novas Zonas Urbanas servirão como uma boa zona para garantir que os residentes possam pagar por esses imóveis”.

A política de “imóveis de Hong Kong para residentes de Hong Kong” foi proposta pelo então Chefe do Executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, em 2012, com o objectivo de construir apartamentos acessíveis exclusivamente para as pessoas de Hong Kong. Mas a política foi logo arquivada com apenas um projecto residencial construído, oferecendo 1.169 unidades. De acordo com um artigo do jornal Ming Pao, de Hong Kong, em Abril, a autoridade habitacional aprovou os pedidos de alienação de cerca de 60% das unidades residenciais vendidas apenas seis meses depois de os moradores se mudarem no ano passado, levantando dúvidas sobre o efeito da medida.

“A política de Hong Kong não é bem-sucedida por duas razões: a escala limitada e a falta de restrição ao número de unidades residenciais que se pode comprar. Também analisámos outras áreas para evitar tais erros”. Esta medida irá contemplar os aumentos dos preços dos imóveis? Ng respondeu: “O preço da habitação depende de vários factores. Não vou exagerar o impacto da nossa proposta, talvez o preço caia em determinadas circunstâncias. Mas o objectivo mais importante desta lei é garantir uma expectativa estável e razoável para os residentes: se trabalhar bastante e poupar dinheiro, poderá comprar um apartamento. Não precisa de contar com a sorte”.

Questionado sobre qual espera que seja a resposta do Chefe do Executivo à proposta, Ng Kuok Cheong disse: “Na minha ‘expectativa razoável’, o Chefe do Executivo terá em consideração os melhores interesses dos residentes de Macau. Eu tenho confiança”.