Licenças para novos táxis restritas a veículos híbridos ou a energia limpa

Arrancou ontem, 15 de Agosto, o concurso público para a concessão de 200 licenças especiais para a exploração de rádio-táxis. Segundo a Direcção dos Serviços para o Assunto de Tráfego (DSAT), os novos táxis deverão ser automóveis ligeiros híbridos ou movidos a energia limpa.

Além da utilização de veículos ecológicos, a DSAT indica que estes táxis só poderão prestar serviços de transporte de passageiros, de marcação imediata ou com antecedência, através do centro de serviços de táxis, deverão também ter lotação de seis ou mais passageiros e incluir pelo menos cinco táxis acessíveis e dez táxis com maior capacidade.

Os requisitos para as novas licenças exigem ainda a instalação nos táxis de um sistema de GPS, de um sistema de comunicação por rádio, um sistema de pagamento em moeda electrónica do tipo não-contacto, a criação de uma central de táxis que funcione 24 horas por dia e ainda a construção de uma paragem de veículos. A DSAT refere ainda que será permitida ao concessionário a cobrança de taxa de chamada do táxi especial, taxa de pré-marcação e taxa de ausência. Os concorrentes devem ser sociedades anónimas que tenham por actividade principal o exercício de serviços de táxis, e as propostas devem ser entregues na Divisão de Relações Públicas da DSAT.

Das 200 licenças a atribuir nesta segunda concessão, o início da operação contará apenas com 100 veículos que, segundo a DSAT, permitirá ao concessionário uma melhor adaptação do serviço. Os restantes 100 veículos entrarão ao serviço um ano após a data do início da operação. O concurso público, que teve início ontem e decorre até ao dia 15 de Outubro, tem como objectivo melhor responder à procura de táxis.