Falta de passaporte da RAEM deixa Paula Carion fora dos Asiáticos

Paula Carion não irá participar nos Jogos Asiáticos na Indonésia por falta de passaporte da RAEM. A karateca local, que tem passaporte português, lamentou não ter sido avisada com mais antecedência sobre os novos regulamentos que passam a exigir aos participantes o passaporte da jurisdição que representam.

Pedro André Santos

Macau terá uma baixa de peso na 18ª edição dos Jogos Asiáticos, que vão arrancar já no próximo fim-de-semana, com a ausência de Paula Carion. A karateca local, que no passado mês de Julho conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Asiático, na Jordânia, ficou impedida de participar devido aos novos regulamentos da organização que obrigam que os participantes tenham passaporte da jurisdição que representam.

A atleta macaense, contudo, apenas possui passaporte português, acabando por colocar um ponto final na sua carreira internacional. “Fiquei um bocadinho chocada porque não tive tempo de pensar noutras maneiras para resolver [a situação], mas agora já é tarde. Era a minha última competição internacional, e assim acabei a minha carreira de atleta com uma medalha de bronze, em Julho, no campeonato asiático, na Jordânia”, disse Paula Carion em declarações ao PONTO FINAL.

A karateca lamentou ter sido avisada “em cima da hora”, apenas com duas semanas de antecedência, virando-se agora para um campeonato que irá decorrer em Macau no próximo mês. Quanto ao futuro, a aleta pensa “descansar um bocadinho”, procurando ainda contribuir a nível da formação. “Também ensino crianças, se calhar posso ajudar a produzir mais atletas para Macau no futuro”, concluiu a atleta, que amealhou mais de uma dezena de medalhas ao serviço de Macau ao longo da sua carreira.

Atletas a caminho de Jacarta

O primeiro grupo de atletas da RAEM partiu ontem rumo a Jacarta numa delegação liderada pelo presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun. As 42 pessoas do primeiro grupo, composto por chefes de equipa, treinadores e atletas das modalidades de badminton, esgrima, natação, taekwondo e wushu, seguiram para a Indonésia para “procederem aos últimos preparativos para as competições”, segundo uma nota do Instituto do Desporto, sendo que que a deslocação dos restantes elementos “está prevista sucessivamente para os dias subsequentes”.

A 18ª edição dos Jogos Asiáticos irá decorrer em Jacarta e Palimbão, entre 18 de Agosto e 2 de Setembro. No total, a delegação de Macau será composta por 165 pessoas, entre as quais 109 atletas, que participarão em 16 das 40 modalidades do evento.