Comissão aguarda explicações do Governo sobre renovação do contrato do Jockey Club

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas continua a aguardar pelas versões em chinês dos contratos do Jockey Club e por mais detalhes quanto ao plano de investimento da empresa. No relatório ontem assinado, os deputados deixaram as suas preocupações quanto à fiscalização por parte do Executivo dos projectos prometidos pela companhia.

Catarina Vila Nova

Quase meio ano após a prorrogação do contrato de concessão da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau por 24 anos e seis meses, restam ainda dúvidas à Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas sobre os detalhes da negociação e os seus alegados benefícios para a sociedade. No relatório ontem assinado, os deputados demonstraram as suas preocupações com a falta de fiscalização por parte do Governo em relação à concretização do plano de investimento e também a inexistência de informações detalhadas do mesmo. Segundo disse Ella Lei, presidente da comissão, os deputados encontram-se ainda a aguardar pelas versões em chinês do primeiro contrato e sucessivas renovações.

“O que nós pretendemos saber é qual foi o fundamento do Governo para autorizar este prazo tão longo. O Governo ponderou vários factores [mas] não sabemos ainda em pormenor o que envolvem esses investimentos e, até hoje, ainda não recebemos esses elementos”, apontou Ella Lei. De acordo com o relatório, o Jockey Club terá que investir 1500 milhões de patacas para o melhoramento das instalações – reconstrução de estábulos inteligentes, optimização das pistas, construção de uma nova bancada principal e de residências para os funcionários – e para a diversificação de componentes não-jogo – escola de equitação, parque hípico temático, museu da história das corridas de cavalos, hotéis, centros comerciais.

Estas informações avançadas pelo Executivo não foram suficientes para a comissão por entender que o contrato actual não apresenta uma calendarização concreta para a concretização dos investimentos. “O Governo vai exigir à empresa que faculte os pormenores dos seus investimentos bem como as plantas, localização das instalações e calendarização. Nós exigimos ao Governo que divulgue tudo isso à população, para que a população possa saber e fiscalizar”, disse Ella Lei. Para a deputada, a injecção de capitais não equivale a um investimento por parte da empresa. “Há também planos de investimento que o Governo entende que não são obrigatórios como, por exemplo, a construção de residências para os seus trabalhadores”, apontou.

Para a comissão ficou igualmente por esclarecer a duração do prazo da prorrogação. De acordo com o relatório, “desta última vez, o prazo foi prorrogado por quase 25 anos, ou seja, mais longo do que o prazo original que era de 17 anos”. “Juridicamente, o prazo da prorrogação deve ser mais curto do que o prazo de uma nova concessão ou da sua renovação”, apontam os deputados. No entanto, desde o término do primeiro contrato, celebrado em 1978 por 17 anos, as sucessivas prorrogações variaram entre três meses e 10 anos.

Outro ponto que mereceu a atenção da comissão prende-se com a eventual violação de uma norma prevista no Código Comercial, na qual uma sociedade deve ser dissolvida ou o seu capital reduzido quando a sua situação líquida for inferior a metade do valor do capital social. Segundo a resposta do Governo, que consta no relatório, o Jockey Club tem, de facto, registado perdas, pelo que a sua situação líquida não satisfaz as exigências do Código Comercial. No entanto, “considerando que a continuação da actividade das corridas de cavalos contribui para a diversificação do jogo de Macau”, ambas as partes têm dialogado para encontrar soluções que cumpram com as normas legais previstas. Estas passam, em primeiro lugar, pela redução do capital social e, posteriormente, por um investimento para colmatar as perdas.