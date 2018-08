Andamento das obras do Hospital das Ilhas deixa dúvidas aos deputados

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas duvida do calendário fixado pelo Governo para a construção do Hospital das Ilhas e deixou críticas ao andamento das obras no relatório ontem assinado. Segundo disse Ella Lei, presidente do grupo de trabalho, os deputados continuam a aguardar por documentos do Executivo relativamente ao orçamento e prazos do projecto. Para a comissão, este problema não afecta apenas o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, mas também outros projectos de obras públicas, como o metro ligeiro, que têm sido alvo de críticas por parte dos cidadãos, apontou a deputada.

“A generalidade dos membros da comissão entende que o actual andamento da execução das obras não é satisfatório, pelo que se mostraram particularmente preocupados quer com a data de conclusão e de entrada em funcionamento do Complexo de Cuidados das Ilhas, quer ainda com a despesa global de todo o projecto”, pode ler-se no relatório. De acordo com o documento, “há que esperar pela conclusão da lista da quantidade de edificações para se obter preliminarmente o orçamento da obra”, e quanto ao custo global de todo o projecto “há ainda que esperar pela conclusão das fases do concurso, adjudicação e obras complementares”.

Ella Lei foi mais longe e disse, inclusive, que a comissão tem “algumas dúvidas” quanto à conclusão das obras de acordo com o calendário fixado pelo Governo. “Ninguém consegue saber exactamente qual é o prazo”, criticou. “O andamento da sua construção é lento. Poucos projectos avançaram com as suas obras e algumas limitaram-se a obras de fundações”, apontou a deputada. Segundo disse a presidente, a comissão pediu ao Governo para apresentar informações sobre o orçamento e prazos de construção mas, como ainda não existe uma versão final das plantas, não foi possível apresentar os elementos requeridos.

Para a comissão, a falta de transparência é um problema transversal a vários projectos de obras públicas, incluindo do metro ligeiro. “O caso do metro ligeiro e de outras obras públicas também está a registar uma situação semelhante, ou seja, o Governo muitas vezes não consegue revelar à população o orçamento com precisão, bem como o seu calendário”, afirmou Ella Lei. “Muitas obras públicas realizadas em Macau e criticadas pela população precisam de fazer um reforço orçamental e a população acha que há uma falta de transparência”, acrescentou.

Segundo informações disponibilizadas no relatório, a actual fase de execução das obras do Hospital das Ilhas está orçamentada em dois mil milhões de patacas. Esta inclui as obras de fundação dos seis edifícios independentes, o edifício do Instituto de Enfermagem e os serviços de consultoria, projecto de concepção fiscalização e medição. C.V.N.