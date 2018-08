Trabalhadores da Melco Resorts pedem reunião com o Chefe do Executivo na próxima quarta-feira

A Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo entregou ontem uma carta na Sede do Governo, a pedir uma reunião com o Chefe do Executivo ou alguém em seu nome para discutir o que diz ser a melhoria necessária dos benefícios dos funcionários da Melco Resorts & Entertainment Limited, incluindo a escala de pagamento de 14 meses, o cálculo corrigido do fundo de pensões, a proibição efectiva de fumar nas salas de jogo e um “tratamento mais humano” do pessoal.

Depois de duas manifestações com mais de dois mil funcionários da Melco Resorts, a 1 e 11 de Agosto, a empresa ainda não respondeu positivamente às exigências dos trabalhadores. “A empresa acabou de dizer que vai calcular o fundo de pensões baseado no rendimento total e pagar uma recompensa equivalente a um mês de salário através da Federação das Associações dos Operários, mas precisamos que ele emita uma notificação oficial, precisa e eficaz”, lê-se na carta ontem remetida, citando um incidente de há vários anos, em que a empresa prometeu originalmente dar um salário de um mês como bónus, mas logo retirou a decisão e pagou a cada funcionário mil patacas.

Nos dias 9 e 10 de Agosto, a Melco Resorts realizou duas sessões de esclarecimento com os funcionários, “mas nenhuma resposta clara foi dada aos pedidos”. A carta refere ainda: “A empresa afirmou ter iniciado a pesquisa para melhorar os benefícios dos funcionários no ano passado, mas ainda precisa de discutir com o Governo para decidir se implementará ou não a escala salarial de 14 meses”. A Associação criticou a declaração da empresa como uma desculpa para fugir às obrigações. “Das seis empresas de jogo, apenas a Melco Resorts ainda não anunciou bónus de Verão. Será porque o Governo acha que os funcionários da Melco Resorts não merecem? Ou o Governo proíbe a Melco Resorts de conceder o bónus? Nós não pensamos assim. Alguém está a tentar encurralar o Governo e o Governo deve falar e dissipar as dúvidas dos funcionários e do público”.

Cloee Chao, presidente da associação, referiu em declarações ao PONTO FINAL que ainda não recebeu qualquer resposta do Governo. S.Q.