Governo vai criar base de dados de pessoas impedidas de entrar nos casinos

A proposta de criação de uma base de dados das pessoas interditas de entrar nos casinos para ser acedida pelas concessionárias já obteve a aprovação do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais. A garantia foi ontem dada pelo Governo após a reunião com a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa para discutir as alterações à lei que rege o condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos.

Catarina Vila Nova

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) vai criar uma base de dados online com informações sobre as pessoas interditas de entrar nos casinos para ser acedida pelas concessionárias. A informação foi ontem avançada por Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após mais uma reunião com o Governo para discutir a proposta de alteração à lei que rege o condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos. Segundo afirmou o deputado, a proposta de criação da base de dados já obteve a concordância do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP).

Na base de dados vão constar as pessoas interditas de entrar nos casinos por isolamento próprio, medida preventiva ou decisões judiciais, explicou Ho Ion Sang. Quanto às informações pessoais destes indivíduos que constarão na plataforma o Governo não avançou detalhes, mas assegurou aos deputados que consultou o GPDP que “não se opôs” a esta proposta. Os trabalhadores das concessionárias não vão constar nesta base de dados e quando as informações de um indivíduo forem introduzidas na plataforma ele será notificado.

A base de dados poderá apenas ser acedida através de uma senha e por “pessoas das concessionárias com competências para o efeito ou com poderes delegados pelas concessionárias”. “As pessoas que podem aceder à plataforma, segundo a resposta do Governo, são chefias que assumem a função de monitorização ou controlo, mas quais os postos em concreto podemos pedir mais esclarecimentos”, disse o deputado.

Na proposta de lei, o Governo sugere o alargamento do prazo para a instauração de um processo sancionatório de três para cinco dias. Isto porque, explicou Ho Ion Sang, se em três dias as autoridades não conseguirem instaurar o processo sancionatório e elaborar os autos, o suspeito pode continuar a entrar nos casinos. A comissão entende que os cinco dias propostos pelo Executivo “são suficientes”, e, uma vez instaurado o processo sancionatório, pode ser aplicada uma medida preventiva de interdição de entrada. “Neste intervalo de tempo o indivíduo não pode entrar nos casinos e isto contribui para a Direcção [de Inspecção e Coordenação de Jogos] melhor executar a lei”, apontou o deputado.

Ho Ion Sang detalhou os trâmites para a instauração de um processo sancionatório: “No momento da instauração do procedimento sancionatório, a direcção em causa pode aplicar uma medida preventiva de interdição de entrada nos casinos. Depois, o procedimento sancionatório vai passar por uma fase de contestação, audiência e, no final, a direcção vai impor ou não uma sanção. Mais tarde vai surgir uma verdadeira ordem de interdição que varia entre seis meses a dois anos”.

O presidente da comissão explicou ainda que a proposta de lei visa articular-se com uma medida lançada pela DICJ em 2016 com a finalidade de combater o jogo à distância através de aplicações de telemóvel. “Face a esta situação, a direcção lançou uma nova medida que proíbe a utilização de equipamentos electrónicos. Esta medida vai ser estipulada através deste artigo sobre proibição de registo de imagens e som ou uso de equipamentos de comunicação”, disse o deputado.

Segundo números ontem avançados por Ho Ion Sang, no ano passado foram registados 409 casos de expulsão dos casinos. Neste ano, até ao momento, apenas 177 casos de expulsão foram registados pelas autoridades.