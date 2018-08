Frederico Rosário avança com processo por difamação contra Dennis Lau

O empresário de Macau Frederico Rosário afirma ter na sua posse documentos que contrariam as acusações de Dennis Lau, pelo que decidiu avançar com um processo por difamação contra o seu parceiro de negócios. Lau acusou Rosário de o ter defraudado em três milhões de dólares de Hong Kong, mas o filho de Rita Santos diz ter sido ele o enganado no negócio de criptomoeda.

Catarina Vila Nova

Frederico Rosário vai processar Dennis Lau por difamação, na sequência das declarações do empresário de Hong Kong ao Canal Macau, acusando Rosário de o ter enganado no alegado caso de fraude com criptomoeda. Num comunicado ontem enviado aos órgãos de comunicação social, o empresário de Macau diz ter na sua posse “documentos que comprovarão integralmente a falsidade das imputações”, e afirma que a verdade dos factos “pode ser confirmada pelas muitas provas documentais e pelas próprias vítimas dos esquemas de investimento”. O filho de Rita Santos contraria as afirmações de Lau, ao negar ter adulterado os contratos de investimento em criptomoeda, e diz estar “de maneira alguma” associado à empresa de Hong Kong Forger Tech.

“Tendo em consideração os danos infligidos pelo Sr. Dennis Lau ao meu nome e à minha reputação, através da sua campanha de desinformação, vou iniciar um processo junto das autoridades judiciais de Macau de forma a mover uma acção contra o Sr. Dennis Lau pelo crime de difamação”, afirmou Frederico do Rosário. O empresário, que diz ser um dos lesados no negócio de criptomoeda, cuja promoção foi realizada na sede da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), diz ter na sua posse “documentos que comprovarão integralmente a falsidade das imputações”, sem detalhar quais são. “A verdade dos factos pode ser confirmada pelas muitas provas documentais e pelas próprias vítimas dos esquemas de investimento. As provas foram já entregues às autoridades competentes que estão a investigar o caso”, acrescenta o também presidente da Grow uP eSports, associação responsável pelo seminário onde decorreram as acções de promoção.

Frederico Rosário nega estar “de maneira alguma associado” à Forger Tech – empresa com a qual cerca de 70 residentes de Macau celebraram os contratos de investimento em criptomoeda –, mas confirma deter 10% da Genesis Hong Kong Limited, “cujo objecto social é co-investir na actividade de mineração de criptomoeda juntamente com a Forger Tech”. “Na qualidade de sócio minoritário, não detenho qualquer poder de decisão nem poderes para outorgar documentos da empresa. Por exemplo, não detenho poderes para assinar e aprovar quaisquer pagamentos ou representar a sociedade através da minha assinatura”, explica o empresário. “O meu envolvimento na actividade comercial do Sr. Dennis Lau em Macau limitava-se a apresentar clientes à Forger Tech para celebração de contratos de compra de ‘hardware’ para mineração de criptomoeda”, acrescenta.

Em declarações ao Canal Macau, Dennis Lau disse ter perdido três milhões de dólares de Hong Kong por culpa de Frederico Rosário, que acusa de ter modificado os contratos para proveito de elementos da sua família. O empresário de Hong Kong alega ter sido enganado para que a sua empresa pagasse juros a mais aos clientes das duas primeiras rondas que, segundo Lau, eram maioritariamente membros da família de Rosário. Ao PONTO FINAL, a Polícia Judiciária confirmou ter recebido uma queixa, a 1 de Agosto, de um casal – que Rita Santos confirmou tratar-se do seu filho e mulher – que, juntos, investiram mais de dois milhões de dólares de Hong Kong. De acordo com as autoridades, Rosário – apenas identificado como o homem do casal – investiu um milhão e 700 mil dólares de Hong Kong, tendo recebido um retorno de 75 mil, enquanto que a sua mulher investiu 530 mil e recebeu de volta 192 mil e 500.

No mesmo comunicado, Frederico Rosário diz que ele próprio e vários membros da sua família foram “convencidos” a assinar os contratos, “acreditando que representavam uma oportunidade de investimento sólida”, pelo que alega terem sido defraudados “num significativo montante de fundos investidos”. “Contrariamente às acusações feitas pelo Sr. Dennis Lau, eu não falsifiquei nem alterei ilegalmente qualquer dos contratos celebrados com a Forger Tech”, afirma o empresário. “Os retornos das sete rondas de investimentos nos quais as vítimas estão envolvidas, incluindo quaisquer alterações aos mesmos, foram preparados, propostos, enviados e reverificados pelo Sr. Dennis Lau. Não tenho poder decisório nem poderes para outorgar seja o que for na Forger Tech ou na Genesis Hong Kong”, reitera.