Comissão insiste na necessidade de revisão do caso Viva Macau

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas insiste na necessidade do Governo rever novamente o caso da Viva Macau para averiguar se existem ou não indícios de crime. A conclusão consta no relatório sobre os pedidos de empréstimo do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC), ontem assinado pelo grupo de trabalho. Segundo avançou Mak Soi Kun, presidente da comissão, os deputados sugeriram que o Executivo designe uma terceira parte independente para reavaliar o caso.

“Foi sugerido que o caso de pedido de empréstimos pela Viva Macau fosse tratado nos termos penais e que a conta da Viva Macau fosse novamente revista para verificar se existe ou não transferência ilegal ou internacional de património”, afirmou Mak Soi Kun. “Sugerimos também que o caso fosse passado para uma terceira parte independente para efeitos de uma nova apreciação”, acrescentou o deputado.

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas continua ainda a aguardar por documentos do Governo relativos ao caso Viva Macau, pedidos há quase três semanas durante a reunião de urgência. Entre as informações requeridas pelos deputados encontra-se a lista dos membros da comissão de apreciação dos empréstimos de 212 milhões de patacas concedidos à falida companhia aérea. “Pedi à assessoria para constar isto no relatório”, disse Mak Soi Kun.

O Governo não escapou também a críticas por parte da comissão no que diz respeito à forma como é gerido e aplicado o erário público. “As aplicações dos fundos públicos não estão a ser feitas de uma forma ordeira e regulamentada. Não há uma fiscalização e controlo adequado de cada sociedade comercial que foi constituída pelo Governo com esses fundos [nem] se os elementos que fazem parte dos órgãos sociais estão qualificados para gerir esses fundos públicos”, declarou Mak Soi Kun, sublinhando a necessidade de reforçar a fiscalização destas sociedades comerciais.

Na reunião de ontem estava prevista a assinatura de outros seis relatórios de acompanhamento relativos à execução do orçamento de 2016, reservas cambial e financeira, Fundo de Pensões, Fundo de Segurança Social, execução dos projectos do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) e metro ligeiro. No entanto, devido a atrasos com a tradução dos documentos, foi adiada a assinatura dos restantes seis relatórios. C.V.N.