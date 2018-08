Bebinca: Sinal 3 regressa com afastamento da região

O ciclone tropical Bebinca atingiu ontem o ponto mais perto de Macau, levando ao içar do sinal 8 ao final do dia. Devido ao afastamento da região, o sinal 3 voltou a ser içado, às 0h30. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) prevêem, porém, que possam ocorrer aguaceiros ocasionais e trovoadas nos próximos dias, mantendo-se em vigor o sinal de “Storm Surge”.

Ontem foi a primeira vez que as autoridades emitiram o sinal 8 desde o início do ano, obrigando serviços públicos e transportes a parar. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública informou que até às 21h30 de ontem foram registados sete casos de abuso de cobrança de tarifas em táxis e três casos de transporte ilegal.

Foram ainda fechados diversos auto-silos públicos e cancelados alguns voos devido à aproximação do ciclone. De acordo com o Centro de Operações de Protecção Civil, cerca de 850 passageiros ficaram retidos no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macau.