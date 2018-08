Aterrar em Macau vai passar a ser mais fácil

Aterrar no Aeroporto Internacional de Macau vai passar a ser mais fácil e seguro, mesmo em condições atmosféricas adversas, a partir de 2019, graças a novos procedimentos de aterragem. Entretanto, já no dia 29, a Air Macau vai lançar a primeira ligação directa à província de Shandong.

Vítor Quintã

Menos aproximações falhadas e menos desvios para outros aeroportos devido a condições atmosféricas adversas. É este o resultado que a Companhia do Aeroporto de Macau (CAM) espera de uma nova tecnologia de navegação por satélite que já foi testada na semana passada e que vai em breve ser enviada para aprovação por parte da Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM). Os novos procedimentos de aterragem deverão entrar em vigor no início do próximo ano.

No passado dia 7, um avião do Centro de Inspecções de Voo da Administração da Aviação Civil da China testou os procedimentos “Required Navigation Performance – Authorization Required” (RNP AR), com resultados muitos positivos, disse a CAM na sua página da Internet na segunda-feira. Este tipo de procedimentos, em que os aviões têm de seguir uma trajectória precisa, é usado normalmente em espaços aéreos congestionados ou com um relevo complicado. No caso da RAEM, além das colinas da Taipa Grande e de Coloane, é preciso levar em conta o congestionamento causado pela proximidade de três aeroportos: Macau, Zhuhai e Hong Kong. Uma situação que só deverá piorar com a entrada em funcionamento da terceira pista do Aeroporto de Hong Kong, prevista para 2022.

O teste da semana passada foi o último passo de um processo que começou em Março de 2016. A CAM vai entregar o dossiê completo à AACM na próxima semana. “Esperamos que estes procedimentos sejam aprovados e publicados no final de Setembro ou no início de Outubro”, disse a operadora do aeroporto. A data efectiva para entrarem em vigor “vai ser determinada no início do próximo ano”, acrescentou a CAM.

A AACM explicou ao PONTO FINAL que a adopção de nova tecnologia de navegação por satélite pretende “reduzir os requisitos atmosféricos mínimos” para aproximação à pista. Ou seja, permitir aos aviões aterrar em segurança mesmo quando o tempo não está de feição. A CAM sublinhou que os requisitos serão reduzidos “em metade”.

O resultado, prevê a operadora do aeroporto, será uma diminuição “em mais de 90 por cento” das aproximações falhadas à pista da Taipa e um aumento do nível de segurança. Também o número de casos em que os aviões têm mesmo de ser desviados para outros aeroportos irá cair, apontou a AACM, reforçando assim a eficiência das operações. Um dado importante, tendo em conta que, segundo dados da CAM divulgados pelo regulador, na primeira metade deste ano apenas 69 por cento dos voos partiram a horas de Macau.

Primeiros voos para Qingdao

A Air Macau vai começar a voar para Qingdao no próximo dia 29 de Agosto, disse ao PONTO FINAL uma porta-voz da empresa, estabelecendo assim a primeira ligação directa entre a cidade e a província da Shandong, no Leste da China. A companhia aérea de bandeira do território vai voar para Qingdao, uma antiga colónia alemã, às segundas, quartas, sextas e domingos, confirmaram ao PONTO FINAL tanto a AACM como a CAM.

O PONTO FINAL perguntou também à Air Macau qual o público-alvo para esta ligação mas não obteve resposta. Na primeira metade deste ano, Macau recebeu menos de 150 mil visitantes de Shandong, cerca de 1,3 por cento do total de turistas da China continental. Ainda assim, a entrada de visitantes desta província registou um aumento de 25 por cento em relação à primeira metade do ano passado.

O horário dos voos parece mais pensado para os turistas que vêm de Shandong. Enquanto o Airbus A319 parte de Macau às 15h20, o regresso de Qingdao está marcado para as 19h40, permitindo, por exemplo, a visitantes passar um fim-de-semana na RAEM. Segundo a imprensa de Shandong, a nova ligação está a ser alvo de uma promoção: viagem de ida e volta a 900 renminbi (1.057 patacas), sem contar com os impostos.

Já o Qingdao News, um jornal detido pelo governo local, sublinhou que a ligação poderá atrair à cidade mais visitantes estrangeiros, nomeadamente do Sudeste Asiático, que poderão usar Macau como ponto de escala. Além disso, o jornal de língua chinesa lembrou que estes voos poderão, através da RAEM, reforçar a cooperação entre Qingdao, de onde parte um dos corredores económicos da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, e os Países de Língua Portuguesa.

Além de Qingdao, o Aeroporto Internacional de Macau tem mais novidades, a começar já hoje, confirmou a AACM. A transportadora de baixo custo Thai AirAsia vai reforçar os voos para Banguecoque, de quatro para cinco voos diários, enquanto a Air Macau vai passar de três para quatro voos diários para Pequim. Mais tarde, na próxima segunda-feira, é a vez da JC Cambodia International Airlines lançar a sua primeira ligação entre a RAEM e a capital do Camboja, Phnom Penh, com três voos por semana.