Sulu Sou pede abolição do regime de nomeação de deputados pelo Chefe do Executivo

O regime de nomeação de deputados pelo Chefe do Executivo foi ontem classificado por Sulu Sou como a “maior ofensa à democracia”, que pediu a abolição deste sistema. As declarações do deputado colheram a desaprovação de Vong Hin Fai que apresentou um protesto contra a intervenção do pró-democrata.

Catarina Vila Nova

Sulu Sou usou o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem para pedir a abolição do regime de nomeação de deputados pelo Chefe do Executivo, um sistema que o pró-democrata considera ser “a maior ofensa à democracia”. O deputado respondeu ainda às acusações que lhe foram dirigidas durante o último plenário por parte de todos os deputados nomeados, considerando ter-se tratado de uma “vingança por parte dos titulares de interesses adquiridos por este regime político”. As declarações de Sulu Sou motivaram um protesto de Vong Hin Fai, que foi remetido para a Comissão de Regimento e Mandatos por Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL).

“Não há necessidade de manter o regime de nomeação, uma relíquia da colonização que contribui para a Assembleia Legislativa continuar a ser, nas palavras dos cidadãos, a ‘Assembleia do lixo’”. Foram estas palavras de Sulu Sou que motivaram um protesto de Vong Hin Fai, por considerar que violaram o Regimento da Assembleia Legislativa. “O termo utilizado é discriminatório e viola o artigo 71º do Regimento e vai criar uma má imagem da AL. [O deputado] tem de respeitar a AL e contribuir com todos os esforços para o bom nome da AL”, afirmou Vong Hin Fai. Ho Iat Seng decidiu remeter o protesto para a Comissão de Regimento e Mandatos, que tem como secretário Vong Hin Fai.

Na sua intervenção, Sulu Sou sublinhou não ter como propósito “discutir a qualidade pessoal nem os conhecimentos de qualquer um dos deputados nomeados”. No entanto, o pró-democrata afirmou não poder apoiar este regime “só por causa da qualidade pessoal dos deputados nomeados”. “Tal como nas ditaduras podia haver imperadores bons, só que a tendência universal não aceita a continuação das ditaduras só porque existem bons”, atirou. O deputado considerou que o regime de nomeação “isenta algumas pessoas da fiscalização da população” e “dispensa-as de responsabilidades perante a população”, ao mesmo tempo que lhes atribui um estatuto igual ao dos restantes deputados.

Sulu Sou respondeu ainda às acusações de que foi alvo durante a última sessão plenária por parte dos sete deputados nomeados e outros dois eleitos pela via indirecta. Para o pró-democrata tratou-se de uma “vingança por parte dos titulares de interesses adquiridos sob este regime político, que visou reprimir as vozes com poder delegado pela população, impedindo-as de continuar a criticar e a promover as acções governativas”.