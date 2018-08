Pedida introdução do sistema de pontuação na habitação económica

Ella Lei sugeriu ontem que o Governo volte a adoptar o regime de pontuação para a atribuição de fracções de habitação económica, mantendo as listas de espera e eliminando o limite mínimo de rendimentos exigido para o pedido. A deputada falava durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem, tendo também pedido ao Executivo para entregar à Assembleia Legislativa (AL) a proposta de revisão do regime jurídico da habitação económica antes do lançamento do novo concurso, prometido para o próximo ano.

A deputada, ligada aos Operários, afirmou que a distribuição das fracções de habitação económica referentes ao último concurso, lançado em 2013, ainda não foi terminada, “o que é inaceitável”. “Se o regime de sorteio e a eliminação da lista de espera se mantiverem, sem um mecanismo de candidatura permanente, é de crer que a situação se vai repetir, e a apreciação das candidaturas vai continuar a demorar anos”, alertou.

Assim, Ella Lei propõe que o Executivo volte a adoptar o mecanismo de pontuação e mantenha as listas de espera. “Isto pode economizar os recursos administrativos, acelerar a distribuição das fracções e permitir que o Governo esteja a par do número de candidatos e das necessidades quanto à tipologia”, considerou. A deputada sugeriu ainda que fosse eliminado o limite mínimo de rendimentos para o pedido de habitação económica que defende deixar de parte as pessoas com rendimentos baixos e médios.

Ella Lei pede ainda ao Governo que entregue à AL a proposta de lei de revisão do regime da habitação económica, de modo a que o diploma possa entrar em vigor antes do lançamento do próximo concurso. C.V.N.