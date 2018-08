Médicos dizem que exame de licença e estágio são necessários para a prática

Numa reunião organizada ontem pela Comissão de Desenvolvimento de Talentos, vários médicos e estudantes de medicina de Macau e Hong Kong expressaram a sua aprovação relativamente ao projecto lei ‘Regime Legal de Qualificação e Registo para a Prática dos Profissionais da Saúde’ e à criação da Academia Médica.

Stacey Qiao

Realizou-se ontem à tarde uma palestra no âmbito de uma série de actividades que visam atrair talentos de Macau que trabalham ou estudam foram do território. Na ocasião, vários médicos e estudantes de medicina presentes aprovaram a proposta da Academia Médica e os novos requisitos do exame de licença e estágio para médicos.

Esta sessão foi moderada por Alvis Lo Iek Long, médico do Hospital Conde de S. Januário e assessor do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, e o orador convidado foi Lo Chung Mau, especialista em transplantes de fígado e director do Hospital da Universidade de Hong Kong-Shenzhen.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre o que achava sobre o Regulamento Administrativo da Academia Médica, Lo Chung Mau respondeu: “O Governo deveria certamente ter exigências sobre a qualificação de médicos especialistas. É muito importante para a segurança dos pacientes. Em Hong Kong, temos a Academia de Medicina de Hong Kong (HKAM), que abrange 15 faculdades especializadas constituintes, para treinar especialistas médicos”.

A HKAM foi criada em 1993 como uma instituição independente com poderes estatutários para organizar, monitorar, avaliar e credenciar toda a formação de médicos especialistas. Apenas aqueles que receberam uma bolsa da HKAM ou foram certificados pela HKAM que alcancem um padrão profissional comparável àquele reconhecido pela HKAM para a concessão de sua bolsa são elegíveis para obter o registo de especialista e serem considerados como especialistas.

Lo Chung Mau acrescentou: “O caso pode ser diferente para Macau, uma vez que não existem escolas médicas e formação especializada padronizada. Além disso, a população é muito menor, o que pode criar alguns desafios para o treino de especialistas. Portanto, não é viável copiar o sistema de Hong Kong completamente. Macau pode olhar para a situação em Hong Kong, mas, mais importante, deve ter em conta a situação actual aqui”.

Quanto ao projecto sobre o “Regime Legal de Qualificação e Registo para a Prática dos Profissionais da Saúde”, que exige que os médicos formados no exterior passem por um exame e estágio obrigatório de pelo menos seis meses, Lo Chung Mau afirmou: “É necessário estabelecer padrões para médicos formados no exterior. Por exemplo, se médicos estrangeiros formados querem praticar medicina em Hong Kong, precisam de passar por um exame de licença extremamente competitivo, com uma taxa de aprovação inferior a 10%, e passar por um estágio de um ano. É claro que alguns médicos podem ter passado no exame de licença e completado a formação noutros lugares, o que exige uma avaliação abrangente do sistema. Não se deve transformar a formação num desperdício de recursos”.

Alvis Lo, por sua vez, expressou um ponto de vista igualmente favorável: “Eu também sou a favor do exame de licença e do estágio. Ao contrário de Hong Kong, a maioria dos médicos em Macau é formada em outros sítios. Podem ser muito bons, mas não estão familiarizados com o sector médico em Macau, e um estágio será muito útil. Eu sei que sempre que uma nova política ou lei é lançada, inevitavelmente algumas pessoas serão impactadas. Mas o nosso objectivo é claro: melhorar a nossa capacidade e garantir a qualidade dos serviços médicos que oferecemos aos residentes de Macau”.

Dois graduados do segundo grau que estiveram na reunião disseram ao PONTO FINAL que concordam com os requisitos do projecto. Ambos vão começar em breve os seus estudos de bacharelato na Faculdade de Medicina de Xangai da Universidade de Fudan e pretendem trabalhar por um período de tempo no continente, em particular na região da Grande Baía, após o curso e antes de se decidirem se retornarão a Macau. “Acredito que as novas exigências são uma garantia necessária. Afinal, os sistemas médicos são muito diferentes em Macau e no continente. O estágio de seis meses pode ser um período de transição para eu me familiarizar com o sistema aqui”, concluiu Lei, um dos graduados.