IACM reconhece proposta da Yat Yuen para colocar galgos em terreno agrícola de Coloane

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), confirmou ontem que o IACM recebeu a nova proposta Yat Yuen na semana passada, e que a considerou viável. A nova proposta sugere a transferência dos 532 galgos que ainda permanecem no Canídromo para um terreno agrícola no Largo da Cordoaria, em Coloane.

“Enviámos pessoal para inspeccionar o local sugerido e pedimos à Yat Yuen que apresente um relatório de progresso detalhado”, disse ontem Tavares, à margem da sessão plenária na Assembleia Legislativa. “A DSSOPT também reconhece a nova proposta. Acreditamos que é melhor do que o plano anterior da Yat Yuen de colocar os galgos em 11 moradias isoladas, pois haverá um espaço maior para os cães passearem. O presidente da ANIMA também prefere o novo plano”.

Questionado sobre se o IACM teve em consideração o espaço de actividade dos cães e o possível ruído que poderia incomodar os residentes nas proximidades, quando aprovou a proposta anterior e concedeu a prorrogação de 60 dias, Tavares defendeu a decisão do organismo: “Inspeccionámos todas as casas e fizemos uma análise preliminar antes de conceder a extensão. A proposta era legalmente viável”.

Tavares acrescentou ainda que, se o terreno de Coloane não estiver pronto após a extensão de 60 dias, o IACM não concederá qualquer outra extensão; em vez disso, iniciará os procedimentos para processar a Yat Yuen. “Vamos inspeccionar o terreno em Coloane uma semana antes do prazo final. Se as condições forem insatisfatórias, não daremos luz verde à Yat Yuen. Além disso, mesmo que a Yat Yuen leve de volta todos os galgos, ainda tem de nos pagar pelo cuidado dos cães durante a extensão [do prazo], 80 patacas por cão por dia, o que equivale a vários milhões”. S.Q.