Devoção e ritualidade, na mostra inaugural de Sásquia Salgado

A galeria Casa do Povo, em Coloane, acolhe até 5 de Setembro a primeira exposição de fotografia de Sásquia Salgado. Em “Sangiorgiari” condensa-se o êxtase ritualista de homens que cumprem um exercício de fé que atravessa gerações; e a expressão dos crentes, num pranto que renova, em cada ano, uma religiosidade indissociável da cidade italiana de Módica.

Carregam os homens sobre os ombros o pesado andor com a estátua de San Giorgio, santo-guerreiro que apadrinha a cidade. Desviam-se os olhos para o homem de negro, encostado ao pilar no topo da escadaria, alheado da cena e da multidão onde se condensa a devoção de rapazes que tomam em mãos a tarefa de perpetuar, na sucessão de gerações, uma vocação cristã entranhada na comunidade. Homens a quem o rito tantas vezes repetido colou o nome “Sangiorgiari”. Nas restantes imagens, o gesto e expressão dos crentes, das velhas de mãos postas sobre o ventre, a murmurar a prece que enxota o mau-olhado, do temor nos olhos de uma criança que não alcança, ainda, o frémito da devoção. Naquela que é a sua mostra inaugural, escolheu Sásquia Salgado apresentar na Casa do Povo um conjunto de 12 fotografias que traduzem, em registo monocromático, uma procissão que anualmente congrega multidões em Módica, na Sicília. Projecto desenvolvido durante o tempo de estágio no estúdio de Alex Majoli, fotógrafo da agência Magnum, que diz ter-lhe contaminado o modo de entender a fotografia na sua dimensão documental e narrativa.

Nasceu em Macau, de onde partiu para Portugal aos quatro anos, a fotógrafa a quem os pais colaram o nome da mulher de Rembrandt. Conta que cresceu “dentro de uma máquina fotográfica”, numa alusão a um tempo de infância em contínua viagem, que a levou a percorrer o continente americano ao longo da costa, até à Terra do Fogo. O trajecto haveria de culminar no Brasil, onde a família permaneceu seis anos, num camião convertido pelo pai, o fotógrafo Mica Costa-Grande, numa gigantesca câmara pinhole, de onde resultavam fotografias em grande escala. “Estive sempre envolvida no meio de máquinas. Quero estar deste lado da câmara e não do outro lado”, assume a fotógrafa.

Sásquia, agora com 22 anos, acabaria por estudar fotografia na Escola Superior Artística do Porto. “Uma escola que também foi fundada pelo meu pai, que antes era a Àrvore”. Terminado o curso, empenha-se a fotógrafa em conseguir estágio com um fotógrafo da Magnum em cujo trabalho encontrava identificação, Alex Majoli. “Ele disse-me: ‘vou fazer uma exposição, a minha maior retrospectiva, na minha cidade-natal, que é Ravena. Se quiseres podes participar na produção da minha exposição’. Fiz tudo, ajudei a pós-produzir as imagens dele, montei. Tive que imprimir, que é algo que não é fácil, imprimir uma fotografia, tem que haver vários testes”.

“A MINHA FOTOGRAFIA MUDOU MUITO A PARTIR DELE, POR TRABALHAR COM ELE”

Sásquia descreve a forma como diz ter sido contaminada pelo trabalho de Majoli, durante os seis meses passados no estúdio de um dos mais relevantes fotojornalistas da actualidade, encravado entre montanhas, no Pianello Val Tidone. “Ele trabalha muito com pessoas, e acho que a minha fotografia mudou muito a partir dele, por trabalhar com ele. Influencio-me muito por ele, porque ele está em contacto directo com as pessoas, ele conta uma história. Ele diz que a fotografia dele é um teatro, ele joga também muito com as luzes, anda sempre com um flash na mão, ao mesmo tempo que está a fotografar tem um flash e, dependendo da luz, cria sombras, cria ali uma história. É muito interessante vê-lo a trabalhar”.

Na deslocação com Majoli à Sicília, onde o fotógrafo também tem estúdio, Sásquia embateu numa celebração religiosa “de que toda a gente estava à espera, a Festa de San Giorgio”. Regressa depois a Módica para acompanhar um rito religioso em que várias gerações de homens carregam um andor entre duas igrejas, da parte mais baixa ao ponto mais alto da cidade, no topo da montanha. “Estive a fotografar dois dias, isto acontece em Março, a 23 de Março. Acontece na Sicília e em várias cidades de Itália. É a mesma escultura só que em diferentes tamanhos ou representada de diferentes maneiras. Mas é em Módica que se festeja mais, porque é onde existe uma estátua enorme, que está dentro de uma igreja”, enquadra a fotógrafa.

Sásquia conta que lhe interessou sobretudo “captar as pessoas e a maneira como elas reagem. Não tanto o festival em si, mas mais como as pessoas reagem a isto”. À exposição que agora apresenta na Casa do Povo, em Coloane, escolheu chamar “Sangiorgiari”, “que são os homens que carregam a estátua”, ainda que não tenha apontado a lente tanto sobre eles, mas mais sobre os rostos que seguem o trajecto do andor, os rostos de homens, velhas e crianças, que traduzem um exercício de fé determinante no calendário religioso da cidade.

A escolha do preto e branco, justifica-a a fotógrafa com a densidade cénica que diz retirar do registo monocromático. “Gosto mais do contraste no preto e branco, deixa as coisas mais dramáticas. Acho que se identifica com isto, há expressões muito fortes que a cores não seriam tão dramáticas”. Como o olhar do rapaz, numa imagem desfocada, que lhe parece sair de um lugar escuro. “Este miúdo, não percebes se está a sair de uma caverna, se é uma caverna. É estranho, e eu acho que isso é interessante”.

“GOSTO DE TER A FAMÍLIA TODA ENVOLVIDA NUM PROJECTO”

A primeira mostra de Sásquia acontece na galeria dos pais, Mica Costa-Grande e Sofia Salgado, conta com curadoria do irmão, Eloi Scarva. O que ditou a escolha de um contexto de intimidade, na apresentação de um primeiro trabalho? “Gosto de ter a família toda envolvida num projecto, nós trabalhamos sempre todos juntos, de uma certa forma. Então não faria sentido fazer com outras pessoas ou noutro ambiente. Se eu tenho o privilégio de apresentar a minha primeira exposição a solo na minha galeria, e trabalhar com a minha família, não vou descartar isso”, justifica a fotógrafa.

Da Sicília, e após o término do estágio, Sásquia seguiu para Espanha, onde repetiu o exercício de imersão na ritualidade religiosa, de matriz cristã, que encontra proximidade com a celebração captada em Módica. “Fui à Festa Del Rocio, quando eles carregam a ‘paloma blanca’, que é a Virgem Maria, no Sul de Espanha, perto de Sevilha. Aí começam de madrugada, carregam uma Virgem Maria banhada em ouro, são peregrinos que vêm de toda a Espanha. Quero muito expor este trabalho, mas não sei quando”.

Depois de uma passagem breve por Macau, onde a exposição “Sangiorgiari” se apresenta até 5 de Setembro, no caminho de Sásquia sucede-se um outro estágio, também de seis meses, agora na sede da agência Magnum Photos, em Paris. “Vai ser um privilégio, estar naquele meio. A cooperativa foi fundada por fotógrafos como Cartier-Bresson, Robert Capa, todos estes importantíssimos. Não sei bem o que me espera, mas estou muito contente. Paris é um centro da fotografia, gostava de ficar mais tempo e fazer os meus projectos, e na Magnum vou aprender muito. Ficar na Europa não sei se é o que eu quero, também gostava de passar uns tempos na Ásia, não sei se em Macau ou noutro sítio”. Ainda que em Macau não haja tradição de fotojornalismo e a presença de fotojornalistas na imprensa seja quase inexistente? “Mas na China as coisas estão a crescer de outra forma, no Japão há muitos bons fotógrafos. Se calhar, sim, voltar para a Ásia, mas não para Macau”, assinala Sásquia, que assume a inclinação para a fotografia documental. “Documental, sempre. Por ter viajado muito, acho que é uma referência para querer retratar algo”.

“Home”, da Magnum, chega a Hong Kong

Depois de Nova Iorque, Londres, Paris e Tóquio, a exposição colectiva “Home”, da agência Magnum Photos, instala-se no Hong Kong Arts Centre, entre 19 e 27 de Agosto. A mostra reúne trabalhos de 16 dos mais aclamados fotógrafos da cooperativa fundada em Paris, em 1947, por Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger e David Seymour. “Home” representa “uma exploração do que casa significa para cada participante e é uma visão única sobre cada um dos seus estilos pessoais e vozes artísticas”, pode ler-se no portal da Magnum Photos. Expostos estarão trabalhos de fotógrafos como Alex Majoli, Chien-Chi Chang, Alessandra Sanguinetti, Moises Saman, Olivia Arthur, Hiroji Kubota, Mark Power, Jonas Bendiksen ou David Alan Harvey. Previstas estão várias visitas guiadas à exposição, conduzidas, a 19 de Agosto, pelo fotógrafo Chien-Chi Chang e por Kunko Ogawa, director da Magnum Photos Tóquio. A 25 e 26 de Agosto a visita será orientada por Marine Merindol, directora de negócios da Magnum para a Ásia. Todas as visitas têm entrada livre. S.G.