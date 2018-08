Concursos apontam para Ponte HK-Zhuhai-Macau apenas em 2019

As autoridades das duas Regiões Administrativas Especiais lançaram na última semana concursos públicos que apontam para que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, já concluída desde Fevereiro, apenas abra ao público em 2019. Os Governos de Hong Kong e Macau ainda não comentaram.

Vítor Quintã

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, cuja inauguração já tinha sido prevista pela imprensa estatal chinesa para Maio ou Junho deste ano, pode abrir só em 2019. Isto porque as autoridades das duas Regiões Administrativas Especiais lançaram na semana passada quatro concursos públicos que apontam para que as instalações fronteiriças da ponte nos dois lados do Rio das Pérolas não estejam a funcionar a 100 por cento antes do final deste ano.

Na sexta-feira, a agência governamental responsável pela gestão dos imóveis públicos de Hong Kong lançou três concursos públicos para arrendar cinco lojas ‘duty-free’ no edifício do posto fronteiriço da ilha artificial que vai servir de ligação à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Segundo a página da ‘Government Property Agency’ na Internet, as lojas deverão ser usadas para vender produtos isentos de impostos, como vinho e bebidas destiladas, tabaco, perfume e cosméticos. Os três concursos referem que o resultado do concurso vai ser conhecido até 29 ou 30 de Dezembro deste ano.

Dois dias antes, também a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau tinha lançado, através de anúncio publicado no Boletim Oficial, um concurso para a concepção de um balcão de informações no Edifício do Posto Fronteiriço da Zona de Administração de Macau da Ponte. O programa do concurso, com um orçamento máximo de 2,5 milhões de patacas, refere de forma explícita que “todo o projecto deve ser concluído antes do dia 31 de Dezembro de 2018”.

O PONTO FINAL perguntou ontem à DST e à ‘Government Property Agency’ se as semelhanças entre as datas dos concursos eram apenas uma coincidência ou se teriam tido alguma indicação do gabinete tripartido responsável pela ponte, que reúne as autoridades das três regiões, mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição. Não foi também possível obter um comentário do Gabinete de Desenvolvimento de Infra-Estruturas.

Meio ano de ‘suspense’

Há duas semanas o Hong Kong Economic Journal tinha avançado, citando “fontes governamentais” não identificadas, que era pouco provável que a ponte abrisse antes de Setembro. No entanto, as fontes do jornal financeiro da região vizinha sublinharam que o adiamento “não tem absolutamente nada a ver” com os defeitos de construção detectados no edifício do posto fronteiriço do lado de Hong Kong. Estes problemas, que têm impedido as forças policiais de Hong Kong de se instalar na ilha artificial, levaram a graves infiltrações de água da chuva em Abril passado.

O problema, alegaram as fontes do jornal de língua chinesa, é que tem sido “mais complicado do que o esperado” chegar a consenso entre as três regiões quanto às políticas de controlo alfandegário e fronteiriço. Isto apesar de, publicamente, os governos de Hong Kong, Macau e Cantão já terem anunciado um acordo para que as fronteiras da ponte estejam abertas 24 horas por dia. Além disso, pelo menos entre Zhuhai e Macau, vai haver uma inspecção fronteiriça única. Ou seja, por exemplo, os residentes de Macau que regressem à cidade usando a ponte apenas precisam de mostrar o BIR.

A construção da ponte de 55 quilómetros terminou oficialmente a 6 de Fevereiro, quando o empreiteiro, a empresa estatal chinesa China Communications Construction Company, entregou o projecto ao gabinete responsável pela infra-estrutura. Um mês antes, o jornal estatal China Daily tinha avançado, citando “fontes conhecedoras do assunto”, que a ponte seria inaugurada em Maio ou Junho, dependendo da construção dos postos fronteiriços de Zhuhai e Hong Kong.