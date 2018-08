Alterações à lei do hino aprovadas com votos contra dos democratas

Os deputados aprovaram ontem na generalidade as alterações à lei que regula a utilização da bandeira, emblema e hino nacionais com os votos contra de Ng Kuok Cheong e Au Kam Sam e as abstenções de Sulu Sou e José Pereira Coutinho. A proposta determina em que situações pode ser utilizada a “Marcha dos Voluntários” e estabelece que o Governo pode “solicitar” aos órgãos de comunicação social que se “adeqúem ao desenvolvimento das acções de divulgação sobre o hino nacional por si promovidas”, explicou Sónia Chan na Assembleia Legislativa (AL).

A proposta de lei estabelece que as estações de televisão e rádio que explorem os serviços de radiodifusão televisiva e sonora “devem reproduzir o hino nacional ou as informações relativas à divulgação sobre o hino nacional”. O Governo propõe a integração da “Marcha dos Voluntários” nos ensinos primário e secundário do regime escolar local e sugere que “o acto intencional de adulterar a letra ou partitura do hino ou proceder à execução do mesmo de forma distorcida e depreciativa constitua um acto criminoso de ultraje”.

Quem não permanecer “respeitosamente de pé” e não se comporte “com compostura” durante a execução do hino incorre numa infracção administrativa punível com multa entre 2.000 e 10.000 patacas. Segundo explicou Sónia Chan, esta sanção é igual à actualmente prevista para a violação da proibição da exibição ou utilização da bandeira ou emblema nacionais deteriorados. “Entendemos que as sanções previstas na lei já são suficientes. Só se não forem suficientes é que vamos tornar as sanções mais pesadas, mas como são suficientes decidimos mantê-las”, afirmou a secretária para a Administração e Justiça.

Para Mak Soi Kun e Angela Leong as alterações agora propostas já vêm “tarde”. Ng Kuok Cheong não concordou e afirmou que a actual lei “já é suficiente”, não vendo “necessidade de introduzir alterações”. Já Wu Chou Kit considerou que uma sanção administrativa para o desrespeito aos símbolos nacionais “não serve”, afirmando que “uma sanção penal faz sentido”. C.V.N.