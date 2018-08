Operação “Trovoada 18” identificou 999 pessoas

A Operação “Trovoada 18”, que arrancou ao início da noite de sexta-feira e prolongou-se ao longo da madrugada, resultou na identificação de 999 pessoas, sendo que 47 das quais foram conduzidas às instalações da polícia para averiguações.

A operação foi coordenada pelos Serviços de Polícia Unitários (SPU) e contou com a participação de agentes da Polícia Judiciária (PJ) e do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) , tendo realizado rusgas a casinos, karaokes e bares situados em Macau e no Cotai, refere um comunicado dos SPU.

No total, a operação envolveu a participação de 280 agentes policiais e uma dezena de pelotões cinotécnico, acrescenta a nota das autoridades.