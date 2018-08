Número de dias com qualidade do ar “boa” e “moderada” desceu no ano passado

No ano passado foram registados menos dias com “boa” ou “moderada” qualidade do ar do que em 2016. A conclusão é do último relatório da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental que alerta para o impacto da evolução do sector turístico no ambiente de Macau.

Catarina Vila Nova

O número de dias em que a qualidade do ar foi classificada como “boa” ou “moderada” diminuiu em 2017 face ao ano anterior, mas manteve-se, ainda assim, acima dos 92%. Esta é uma das conclusões do Relatório do Estado do Ambiente de Macau referente ao ano passado e divulgado na passada sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). O organismo considera que, em termos globais, todos os indicadores ambientais se mantiveram num “nível relativamente estável”, mas alerta para a tendência crescente do consumo de electricidade e recursos hídricos face à evolução do sector turístico.

No ano passado, foi na Estação da Berma da Estrada em Macau que se registou o maior número de dias com “boa” qualidade do ar – 203 – enquanto que a Estação da Berma da Estrada em Ká-Hó registou o menor número de dias com esta classificação – um. Durante todo o ano registou-se apenas um dia em que a qualidade do ar foi classificada de “muito insalubre”, na Estação Ambiental da Taipa, que foi também a que registou o maior número de dias “insalubres”. A Estação da Berma da Estrada em Macau foi a que registou o menor número de dias com qualidade do ar “insalubre” – nove – e a única que ficou abaixo da marca dos 20 dias.

O ozono foi considerado pela DSPA como o principal poluente atmosférico de Macau, tendo registado aumentos de 16,6% e 26,3%, respectivamente, nas estações ambientais de Coloane e da Taipa e um decréscimo de 13,1% e 4,4%, respectivamente, nas estações de alta densidade habitacional da Taipa e Macau. O relatório aponta que as concentrações médias anuais de PM10 e PM2,5 “respeitam as normas, cujas tendências foram idênticas à tendência global da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região do Delta do Rio das Pérolas. As PM2,5 (partículas inaláveis finas em suspensão com diâmetro inferior a 2,5 mícrons) registaram um decréscimo em todas as estações menos na Estação Ambiental da Taipa onde se registou um aumento na ordem dos 4%.

O relatório aponta para um acréscimo “em diferentes graus” na quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados, de resíduos especiais e perigosos e na quantidade de veículos abatidos, que conheceu um aumento de mais de 100% face a 2016. A DSPA denota também uma descida das quantidades de resíduos de materiais de construção, de lamas, de escórias e de cinzas volantes que o organismo atribuiu à “adopção de diversas medidas de redução de resíduos”.

No que diz respeito à qualidade da água potável, o relatório conclui que foi mantido um “baixo nível de salinidade”. A DSPA aponta que a qualidade das águas costeiras do ano passado foi, em geral, “quase idêntica” à do ano anterior, ressalvando que o índice de avaliação da exposição não metálica “ainda ultrapassou o valor-padrão”. “Ao mesmo tempo, houve aumentos em graus diferentes nos níveis de eutrofização registados nos vários pontos de monitorização em comparação com 2016”, acrescenta o relatório.